¿Qué opina María Isabel? El caso Petro junior

A las 6:10 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy viernes 28 de julio en SEMANA ? Pues la opinión gira en torno a la captura del hijo del presidente Nicolás Petro y su exesposa Day Vázquez, que desde luego no tiene que alegrar a nadie, como dice el expresidente Uribe, por ser Nicolás, el hijo del presidente Petro.

Una cosa es la lamentable tragedia de que le pase esto a un padre con su hijo, y la otra es que aquí no sea exigible la justicia, en este caso, de supuesta corrupción por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Lo que no entendemos o no se entiende bien, es la acusación a su exesposa Day por violación de datos personales cuando lo que ella hizo fue adjuntar unos chats como prueba de unos delitos de los cuales ella fue testigo de excepción, y se podría hasta alegar que supuestamente cómplice, por lo menos al comienzo.