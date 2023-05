¿Qué opina María Isabel? La niñera de la zarina Laura Sarabia

La truculenta historia de un robo doméstico de un dinero se convirtió en un inexplicable caso de abuso de poder, con el argumento de que se trataba de un caso que pone en riesgo no solo la vida del presidente Petro, sino su imagen. Y que semejante episodio doméstico amenaza, además, la seguridad nacional. ¿Hasta dónde va a llegar el uso y el abuso del poder de este gobierno?

¿Qué ha estado opinando María Isabel hoy lunes 29 de mayo en SEMANA? Pues la opinión gira en torno al tratamiento de la niñera del hijo de la jefe de gabinete, Laura Sarabia.

La mujer, de nombre Marelbys Meza, en explosiva entrevista con Vicky Dávila, contó que como sospechosa de un robo doméstico de un maletín que contenía aparentemente dólares y efectivo fue objeto de un tratamiento arbitrario por los escoltas de la funcionaria, quienes la condujeron obligada a un sótano, que en un comienzo Laura Sarabia admitió que está ubicado en las instalaciones del Palacio de Nariño; más adelante dijo que el sótano no quedaba ahí, pero veamos.

En ese lugar, durante cuatro horas ―y según la niñera, bajo descalificaciones como ladrona, amenazas incluso contra su propia familia y sin ninguna orden judicial― le aplicaron la prueba del polígrafo. Ya el simple hecho de la forma en que fue conducida al interrogatorio para someterla a un procedimiento como el del polígrafo, aunque sus resultados no son aceptados como prueba judicial, podría configurar varios delitos, desde secuestro hasta uso de autoridad, pero añadido el grave elemento de que la hicieron firmar a la fuerza, sin que contara con una defensa que pudiera acompañarla y vigilar todo el procedimiento, pues la hicieron firmar un documento en el que ella hace constar su consentimiento.

Ese examen, dizque de carácter voluntario del polígrafo, lo justifica el documento firmado bajo estas expresiones: “El examen poligráfico es requerido en virtud de la seguridad del primer mandatario, de la señora vicepresidente y de sus familias. Evitando de este modo posible riesgos o vulneraciones a su vida, integridad física e imagen considerada como derecho fundamental”. Y remata el documento con que la dinámica del ejercicio se relaciona exclusivamente con la seguridad nacional.

Entonces vienen más preguntas: ¿qué tiene que ver un maletín doméstico, con dólares, robado en la casa de una funcionaria del presidente ―por alta y cercana que ella sea― con la seguridad y con la imagen de Gustavo Petro?, ¿o con la Seguridad Nacional de Colombia? Ni que de alguna manera el dinero le perteneciera al presidente, o que además de los dólares la maleta contuviera documentos, por ejemplo, de seguridad nacional, que en ningún caso podrían estar volando en el equipaje particular de la funcionaria y que dejaron sencillamente encima de un sofá de su casa.

Por este motivo, Laura Sarabia ha sido citada a un debate en el Congreso. La propia funcionaria aceptó que fue su conductor el que la llevó en su carro, la recogió en su casa y que por eso ingresaron por el parqueadero. Pero no fue para ocultarla, ni más faltaba, y que su empleada nunca se negó a ir.

Además, dice que no ha habido abuso de poder, y contó ayer que Marelbys había trabajado con el entonces senador Benedetti, que por eso la conoció y que “cuando pasó un caso similar le hicieron un polígrafo”. O sea, ¿al senador Benedetti sí le ocurrió un caso similar y también le robaron una maleta llena de dólares?, bueno. Y que si la llevaron al polígrafo de Palacio a la empleada fue por la recomendación de su esquema de seguridad, aunque se tratara de su empleada particular. Además, dice que los dólares eran viáticos.

La pregunta es si los iba a gastar en un viaje próximo, o le habían sobrado en uno previo, porque en este segundo caso tenía que haberlos devuelto. Y que, además, todos los miembros de su esquema de seguridad también fueron sometidos al polígrafo. Pero la niñera no hace parte de ese esquema de seguridad, y dice que esto evidentemente es una extorsión, porque la niñera vino a contar su versión cinco meses después de lo ocurrido.

Más tarde, la funcionaria Sarabia negó que a Marelbys la hubieran llevado a las oficinas de Palacio, y dijo que fue a las de la poligrafía, que no quedan en Palacio. Lo único claro de este episodio es la palabra “poder”. Hasta qué límites estará dispuesto este gobierno a ejercer el poder, desde una empleada doméstica que supuestamente se robó un dinero o hasta un opositor político.

En un insólito comunicado, el Estado Mayor de las Farc de Iván Mordisco advirtió, con fuerte mordisco a la democracia, que no va a dejar hacer política electoral para este octubre, en los departamentos donde tiene presencia. ¿Se trata de un envalentonamiento, ante las invitaciones del gobierno a negociar su sometimiento?

A las 6:10 de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy lunes 29 de mayo en SEMANA? La opinión gira en torno a las nuevas amenazas de las disidencias de alias Iván Mordisco, que resolvió, literalmente, acabar a mordiscos las garantías democráticas de las próximas elecciones.

En un comunicado, su llamado Estado Mayor informa que después de haber asesinado a cuatro niños indígenas menores que quería reclutar y ahora para no dejar que ocurran “actos de corrupción”, no permitirán que en cuatro departamentos donde tienen poder territorial como Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo se haga campaña para las elecciones de octubre y que hagan presencia los candidatos de los partidos tradicionales para buscar votos.

Se trata de una gravedad de amenaza de las que hace años no se veían ni se escuchaban en Colombia, de alguna manera es la pregunta ¿la decisión de Mordisco tiene que ver con un envalentonamiento fruto de del ofrecimiento gratuito del presidente de un cese al fuego bilateral y del anuncio de una negociación para que se sometan a la justicia en términos más benévolos de las penas que se les aplicarían?

Ellos están valorizando su poder territorial y sobre la población, que constituyen dos requisitos para sentarse a conversar con el gobierno, como quien dice: “si tiene ese poder está invitado y demuéstrelo, si no, mire a ver cómo lo adquiere, porque aquí solo recibimos organizaciones criminales que ejerzan dominio territorial donde operan”.

Todo este círculo de la paz total está mal planteado desde que el presidente ahora diga que el nombre fue inventado, es que por los medios, por los periodistas, hasta el anuncio unilateral decembrino del cese al fuego bilateral, pero que fue un anuncio unilateral.

Pasando por las ingenuidades que lo hacen ver casi cómplices de los insurrectos por parte del señor Comisionado de Paz, Danilo Rueda, cuya última inexplicable salida consistió en calificar de gesto de responsabilidad el hecho de que el ELN se hubiera atribuido el atentado que cobró la vida de dos policías y un civil de Tibú, Norte de Santander, y prácticamente les agradece porque dice que ese reconocimiento es una base frente a los fenómenos que quedan en la impunidad porque nadie se los atribuye.

O sea, ahora quedamos debiéndole gratitud al ELN de que asesinen siempre y cuando cada vez que lo hagan cuenten. La situación ha llevado a que políticos como Fico Gutiérrez y Enrique Gómez se atreven a hacer la delicada pregunta de ¿si es verdad que Danilo Rueda pertenece al ELN? Hasta la representante a la Cámara por el Partido Verde, Catherine Juvinao, quien remata diciendo que al comisionado Rueda solo le faltó felicitar a ELN por reconocer que asesinan mediante actos terroristas a policías y civiles.

Y a Carlos Fernando Galán también se le colmó la copa, llegó al extremo de decir que los asesinatos que se atribuyen el ELN no son un acto de responsabilidad, ni ningún avance y que un comisionado de Paz con expresiones como estas no puede ser un negociador firme que represente al estado en un proceso de paz. Total, no dan pie con bola en los planes de la ‘paz total’, que más bien como titula SEMANA, se está convirtiendo poco a poco en la guerra total.