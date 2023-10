¿Qué opina María Isabel? La orden del Gobierno Petro de no actuar, pero de sí actuar

No se conoce que por parte de su jefe, el señor Iván Mordisco, exista el compromiso de dejar el narcotráfico, solo el de hacerlo de la manera menos molesta para la población civil.

Pero al mismo tiempo que se ordena la suspensión de las operaciones militares ofensivas en contra del Estado Mayor de las Farc-EP, por cierto, mención que nos hace sentir como la Colombia que con las Farc en plenitud regía antes de la firma de la paz en 2016, el decreto que da esta orden de ‘¡estatuas!’ a las fuerzas militares, se da la instrucción de no suspender ninguna de las acciones militares que desarrolla en contra de las economías ilegales.

Perdón, pero muchos no entendemos cómo se les ordena a Ejército y Policía no actuar, pero se les ordena simultáneamente no dejar de actuar en los 23 departamentos, especialmente Guainía, Putumayo, Caquetá Meta, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, donde se han producido más de 400 acciones de guerra en lo que va corrido el año.