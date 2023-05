Así le contestó al presidente, que arremetió contra la procuradora para borrar la metida de pata de su embestida contra el Consejo de Estado. Y seguirá sancionando funcionarios, hasta los de elección popular, mientras no se saque esta facultad de la Constitución.

¿Qué opina María Isabel? La procuradora Margarita Cabello no tiene tiempo pa’ la peleadera

A las 6:10 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 31 de mayo en SEMANA?, pues la opinión gira en torno a la terca insistencia del presidente Petro de graduar de enemiga a la procuradora Margarita Cabello, para congraciarse con el Consejo de Estado, claro, y desbaratar la teoría de que el ataque de sus trinos tenía como destino a la institución.

Él ha continuado insistiendo en que el trino era en realidad contra la procuradora, que nada tuvo que ver con la caída del presidente del Senado Roy Barreras ni con la del Contralor que Petro menciona en sus trinos. Olímpicamente el presidente colombiano afirma algo que no es cierto, como que la procuradora cabello sigue violando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la exigencia de la CIDH la reconoció cumplida, nuestra Corte Constitucional, con el cumplimiento de que las medidas que tome Cabello contra funcionarios de elección popular deben ser revisados por el Consejo de Estado, que quedó con la última palabra.

Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación - Foto: Procuraduría General de la Nación

Y además, constitucionalmente la Procuraduría tiene facultades para sancionar funcionarios, así sean elegidos por voto popular. La procuradora en todo caso le respondió al presidente que ella no tiene tiempo para andar controvirtiendo con él.

Roy Barreras, expresidente del Congreso de la República Modera: Juan Diego Alvira, director de Video de SEMANA - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Total la procuradora seguirá sancionando funcionarios de la elección popular, mientras esta facultad no se retire mediante una reforma constitucional gústele o no le guste al presidente Petro, y gradúe o no gradúe a la procuradora como su gran enemiga.

Mientras la Constitución lo permita, está permitido. Y si no les gusta la facultad, pues que reformen la Constitución.