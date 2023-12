¿Qué opina María Isabel? MinDefensa vuelve trizas el honor militar

Pero quizás el principal revés de Petro, de la desaprobación de los colombianos, es su paz total a la cual no se le ve ni pies ni cabeza. Lo último que ocurrió es que después de que las disidencias de las FARC prometieran no volver a secuestrar, cerraron su propuesta con broche de oro con el secuestro extorsivo de varios contratistas en sus vehículos por cuyo rescate estaban exigiendo una millonaria suma de dinero. Después lo soltaron diciendo ‘qué pena que el frente respectivo había cometido una equivocación’.

Pero para completar el favor de no seguirnos secuestrando, según el gobernador del Meta, tres personas fueron asesinadas en menos de 24 horas por estas disidencias de ‘Mordisco’ en Vistahermosa una pareja de jóvenes agricultores que venía haciendo extorsionada así como un ex combatiente y firmante del acuerdo de paz y hace el gobernador del Meta tres importantes preguntas mientras el gobierno celebra con bombos y platillos el anuncio de que el grupo de ‘Mordisco’ no volverá a secuestrar primera pregunta ¿si van a seguir matando?, segunda pregunta ¿y a seguir extorsionando? y tercera pregunta ¿seguirán reclutando menores?