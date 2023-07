¿Qué opina María Isabel? Paz total: ¿impunidad total?

¿Qué opina María Isabel? Elenos, socios de “familias bien”

Lo que resulta increíble es lo que denuncia la propia senadora Paloma Valencia: que, descubierto uno de los delitos que comete el ELN para financiarse, y al haberse quedado sin esta entradita, sin esta fuente de financiación , ahora el ELN, socio mayoritario del saqueo a Ecopetrol, está pidiendo que el gobierno pase la totuma por la comunidad internacional pidiendo plática para que los alimenten, los visitan, les cuiden la salud y les garanticen una vida sabrosa, mientras se ponen en estatus de cese al fuego bilateral, bajo el cual se les garantiza que el Ejército los va a dejar tranquilos, no los va a molestar, no los va a perseguir por lo menos durante seis meses.

Total, no nos debería extrañar que este robo continuado de varios años al petróleo de Ecopetrol y que se considera una de las peores ollas podridas del herario público, uno de los peores robos al Estado colombiano, conduzca a que terminemos ofreciéndole a los elenos platica para que no se roben más petróleo del tubo. Ya completaríamos platica para no matar, platica para sembrar y platica para no robarse el petróleo.