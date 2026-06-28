Miles de bogotanos sin luz por fallas: Enel reportó anomalías en la capital colombiana y Cundinamarca

La empresa de energía Enel generó un reporte en la tarde de este domingo por repetidas y frecuentes fallas en el servicio de energía, en varias localidades de Bogotá y también en varios municipios de Cundinamarca.

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También se confirmaron trabajos de mantenimiento programados para este lunes, 29 de junio, los cuales implicarán suspensiones temporales del suministro eléctrico en distintos sectores de la capital.

Usuarios de diferentes sectores de Bogotá y Cundinamarca reportaron interrupciones en el servicio eléctrico. Enel aseguró que ya adelanta labores para identificar las fallas. Foto: Adobe Stock

El reporte de la empresa detalló que las fallas principalmente se dieron en Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa, Usme, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Fontibón, Tunjuelito, San Cristóbal, Antonio Nariño y Usaquén.

De otro lado, en Cundinamarca los sectores afectados son Soacha, Mosquera, Quipile, Funza y Cota.

#Localidades y #Cundinamarca nuestro equipo se dirige a la zona para identificar la falla reportada, seguimos trabajando para ti 👨‍🔧⚡



Te invitamos a estar pendiente de nuestros canales para mayor información. pic.twitter.com/VVvgEUfer1 — Servicio Enel Colombia (@EnelClientesCO) June 28, 2026

La empresa detalló a través de sus redes sociales que los equipos de profesionales de Enel se dirigen a los distintos puntos para identificar la falla reportada, por lo que los afectados deberán estar pendientes de los canales para obtener mayor información sobre la estabilización de los servicios.

Tenga en cuenta que las fallas también dañaron varios de los semáforos en algunas de las intersecciones en vías clave de la ciudad.

Respecto al mantenimiento, estos son los barrios que tendrán cortes este lunes festivo, 29 de junio.

Localidad de Kennedy

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 77 a carrera 79 entre calle 39 Sur a calle 41 Sur – Barrio Ciudad Kennedy Central.

Si vive en Bogotá o Cundinamarca, revise si su barrio tendrá suspensión del servicio de energía este lunes festivo por trabajos de mantenimiento de Enel. Foto: Enel Colombia - API

Localidad de Los Mártires

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 16 a calle 19 entre carrera 27 a carrera 29 – Barrio Paloquemao.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 3 a calle 7 entre carrera 18 a carrera 27 – Barrio El Progreso.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 20 a carrera 25 entre calle 0 a calle 4 – Barrio El Vergel.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 21 a carrera 23 entre calle 5 a calle 7 – Barrio La Pepita.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 5 a calle 7 entre carrera 23 a carrera 25 – Barrio Ricaurte.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 1 a calle 4 entre carrera 25 a carrera 31 – Barrio Santa Isabel.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 23 a carrera 30 entre calle 2 a calle 6 – Barrio Veraguas.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 49 a carrera 51 – Barrio Puente Aranda.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 29 a carrera 33 entre calle 14 a calle 19 – Barrio Estación Central.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 10 a calle 14 entre carrera 35 a carrera 40 – Barrio Los Ejidos.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 10 a calle 12 entre carrera 34 a carrera 37 – Barrio Pensilvania.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 8 a calle 14 entre carrera 56 a carrera 59 – Barrio Salazar Gómez.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 27 Sur a calle 29 Sur entre carrera 50 a carrera 53 – Barrio Alcalá.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 25 Sur a calle 30 Sur entre carrera 39 a carrera 42 – Barrio Autopista Muzu.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 2 Sur a calle 5 Sur entre carrera 52 a carrera 54 – Barrio Barcelona.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 1 a calle 3 – Barrio Bochica.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 4 a calle 6 entre carrera 52 a carrera 56 – Barrio Colón.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 0 a calle 3 entre carrera 36 a carrera 40 – Barrio Jorge Gaitán Cortés.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 29 a carrera 33 entre calle 1 a calle 4 – Barrio La Asunción.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 51 a carrera 53 entre calle 0 a calle 2 – Barrio La Camelia.

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Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 0 a calle 2 entre carrera 39 a carrera 43 – Barrio Montes.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 15 Sur a calle 27 Sur entre carrera 39 a carrera 42 – Barrio Remanso Sur.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 42 a carrera 45 entre calle 7 Sur a calle 12 Sur – Barrio Remanso.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 49 a carrera 53 entre calle 15 Sur a calle 23 Sur – Barrio San Eusebio.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 41 a carrera 51 entre calle 2 a calle 9 – Barrio San Francisco.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 4 a calle 6 entre carrera 53 a carrera 55 – Barrio San Rafael Industrial.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 52 a carrera 54 entre calle 3 a calle 6 – Barrio San Rafael.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la carrera 36 a carrera 38 entre calle 0 a calle 2 – Barrio Santa Matilde.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. De la calle 26 Sur a calle 37 Sur entre carrera 51 a carrera 55 – Barrio Tejar.

Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa, Engativá y otras localidades presentan afectaciones en el servicio eléctrico mientras avanzan las labores técnicas de Enel. Foto: Enel Colombia - API

Localidad de Suba