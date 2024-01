¿Qué opina María Isabel? Paz total, no puede ser peor el resultado

A las 6:10 minutos de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy, martes 30 de enero, en SEMANA ? La opinión gira alrededor de una pregunta, ¿hasta cuando el gobierno seguirá en esta lucha por la que ha llamado paz total, en cuyo proceso no hay un solo grupo que haya dejado de delinquir a pesar de la paciencia y las gabelas como el cese al fuego bilateral que el gobierno ha concedido?

El presidente Gustavo Petro le 'jaló las airejas' a la Ministra de Vivienda por no haber adelantado las obras del acueducto de Quibdó. Foto Especial para El País | Foto: Foto Especial para El País

El problema es que el presidente Petro se puso los pantalones y les dijo que no más ceses al fuego gratis, que esto era a cambio de dejar de secuestrar y de entregar a los secuestrados que aún mantiene el grupo guerrillero en su poder, con un plazo que vence hoy, precisamente 30 de enero.

Mientras tanto, los resultados de la evaluación general de la paz total no pueden ser peores, crecen los desplazamientos forzados, que la Defensoría del Pueblo calcula que el año pasado subieron un 7%, más el aumento del 63% en los confinamientos de la población, en medio de la sopa de violencia y delincuencia en la que navegan y se enfrentan ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, las joyitas de la corona que se disputan el control territorial.

Lo peor, no se están respetando los mínimos esenciales que implica una sentada a conversar con el gobierno, y están es mirando a ver que le sacan. El Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los encargados de la verificación, porque lo que es el llamado mecanismo de monitoreo no abre la boca, ha revelado que investiga 170 posibles violaciones al fuego por parte del ELN en este periodo, pero que hasta ahora no ha confirmado ninguno de violación.