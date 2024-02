¿Qué opina María Isabel? Petro y alias Gabino, juntos y revueltos

A las 6 y 10 minutos de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy viernes 16 de febrero en SEMANA ? Pues la opinión gira en torno a la no tan insólita adherencia del ELN a los planes oficiales del gobierno, de incitar la salida de la gente a las calles como método de gobierno para presionar los deseos del monarca.

Igual habría podido ser al revés que el monarca adhiriera al ELN, lo cual por momentos parecería que estuviera pasando con la alcahuetería de este gobierno con el ELN, que se la pasa firmando acuerdos bilaterales y prorrogándolos, pero a la hora de romperlos no tiene problema, según vayan presentándose las necesidades.

Debate: la versión de la Corte Suprema vs. la versión del presidente Petro

¿Qué opina María Isabel? Decreto de yerros

El Gobierno, con un decreto “de yerros”, aceptó escuchar las críticas que le reprocharon su intención de quedarse con 13 billones de pesos del presupuesto para hacer política. Y a través del decreto de yerros, resucitaron el futuro de la infraestructura nacional, que el Gobierno pretendía manejar al antojo de sus favoritismos políticos, incluyendo, cómo no, al metro de Bogotá, al que Petro le tiene especial inquina.

Resignación porque es una cifra que no da para exhibir orgullo, pero triunfo, porque al no ser un crecimiento negativo, por pobre que este sea, Colombia no cae aún en una recesión, por fortuna. Pero la situación coincide con el reciente escándalo, parado por las voces sensatas que se hicieron escuchar en el país, como las de los exministros de Hacienda y expertos que lograron, pues, ponerle freno al gobierno en sus intenciones de apropiarse el presupuesto nacional en 13 billones de pesos para invertirlos en hacer política.