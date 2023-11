¿Qué opina María Isabel? ¿Por fin se nos alinean los astros?

Viene a ser un insospechado, como digo, reproche con fuertes efectos nacionales e internacionales contra los grupos ilegales colombianos que no abandonan esta abominable práctica del secuestro. Obviamente, no faltó tampoco el pronunciamiento político con todo un estadio gritando ‘fuera Petro’ que, injustamente, produjo, hay que decirlo, la salida del estadio de su esposa e hija menor contra quienes no era el reclamo porque ellas no forman parte del gobierno.