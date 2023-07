¿Qué opina María Isabel? Trasteos ministeriales

Primero, saldría la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, que es relativamente reciente, nueva desde que reemplazó a su antecesora Cecilia López, y que no es que sea, por decir, el colmo de la ecuanimidad, pues sus posiciones políticas son bastante radicales en su caso parece ser que mantiene un fuerte enfrentamiento con Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras que a esta hora está ganando él. Pero si Mojica es radical, Vega, ex militante de EPL, es ultra radical y lo que se dice de él es que la reemplazaría en el afán del presidente Petro de acelerar la repartición de tierras y cumplir así uno de los principales postulados de su presidencia.

La segunda sorpresa sería la salida de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, eso no tiene sino una sola palabra, por incompetente. La tercera sorpresa, el ministro de Comunicaciones, Mauricio Lizcano, trasladado allí a ese ministerio desde el Dapre en Palacio de Nariño.

Pues a Lizcano no le estaría perdonando el gobierno, que con agenda propia prácticamente participó en las elecciones de las directivas del Congreso, o influyó mejor dicho, en contra de las directivas del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que sería el cuarto cambio, pues él iría al Dapre y el actual director del Dapre, Carlos Ramón González que reemplazó a Lizcano, un ex M-19, pasaría a ocupar el Ministerio del Interior.

González fue escolta del asesinado en 1990 candidato presidencial, Carlos Pizarro, pero una vez firmada la paz con este grupo guerrillero, emprendió actividades empresariales hasta en compañía de fuerzas sindicales que hoy lo tienen, no solo del lado del presidente y muy cerquita de él, sino en una cómoda posición económica.

También se mencionan dos cambios más, pero precedidos ahí sí digo, de un gran signo de interrogación, porque se dice que también saldría Iván Velásquez, ministro de Defensa, pero no suena muy lógico, porque por su inactividad, conocida de autos como dicen, es la persona perfecta que necesitaba el presidente Petro para desactivar o desintegrar a nuestras Fuerzas Militares y de policía tal y como ha sucedido.

¿Qué opina María Isabel? El caso Petro junior

Por fin, la fiscalía actuó en el caso de posible enriquecimiento ilícito del hijo del presidente, Nicolás Petro. Pero distingamos: esta tragedia de un padre no merece que nadie se alegre. Así como tampoco merece aplausos que el presidente diga en un comunicado que respetará las decisiones de la fiscalía, porque ese es su deber y le sobra reiterarlo por escrito.

Nicolás Petro se siente “intimidado”. Mientras tanto, Day Vásquez dice: “Fiscalía me ha brindado todas las garantías y ha sido respetuosa de mis derechos”

Una cosa es la lamentable tragedia de que le pase esto a un padre con su hijo, y la otra es que aquí no sea exigible la justicia, en este caso, de supuesta corrupción por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Lo que no entendemos o no se entiende bien, es la acusación a su exesposa Day por violación de datos personales cuando lo que ella hizo fue adjuntar unos chats como prueba de unos delitos de los cuales ella fue testigo de excepción, y se podría hasta alegar que supuestamente cómplice, por lo menos al comienzo.