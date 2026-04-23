Muestran cómo quedó la camioneta en la que viajaba candidata a la Contraloría tras atentado con disparos en Bogotá

Elvia Otero, reconocida funcionaria y actual candidata a la Contraloría General, vivó en carne propia la crisis de inseguridad que se vive en Bogotá. La mujer fue atacada a disparos cuando se movilizaba en una camioneta.

Nuevo tiroteo en Bogotá: esta vez, el atentado fue contra una candidata a la Contraloría General

El hecho se presentó hacia las 5:40 de la tarde de este miércoles, 22 de abril, en el sector de Ciudad Salitre, en el occidente de la capital del país.

De acuerdo con las primeras informaciones, Otero iba en el vehículo blindado y, de un momento a otro, hombres armados se acercaron en una motocicleta y comenzaron a disparar. Al parecer, esto se dio pocos segundos antes de que la candidata se bajara de la camioneta para cumplir con un compromiso.

Los disparos impactaron en el costado derecho de la parte delantera del vehículo, mientras que la mujer viajaba en la zona de atrás. En algunas imágenes, que han comenzado a circular en las redes sociales, se observa que el vidrio del copiloto quedó afectado.

Los disparos se dieron en el costado derecho de la camioneta. Foto: Suministrada

No se sabe con exactitud cuántas veces los sujetos accionaron el arma de fuego, pero se logró establecer que tras el ataque los delincuentes escaparon en la misma moto por la calle 25 con carrera 69.

En otras imágenes, se ve a varios policías atendiendo la situación después de lo que fue el tiroteo, que generó zozobra en esta zona de Bogotá. Afortunadamente, la camioneta contaba con el blindaje que permitió que los proyectiles no pasaran más allá.

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En el vehículo, además, Elvia Otero viajaba con su hija, pero ninguna de las dos resultó herida y ya se encuentran fuera de peligro. Al parecer, el atentado habría sido premeditado y se dio poco después de que la candidata a la Contraloría saliera de su residencia.

El teniente coronel Julián García, comandante de la Estación de Policía de Fontibón, confirmó que el esquema de seguridad de la mujer respondió al ataque, lo que desencadenó un cruce de disparos en esta zona.

Todavía no se saben los motivos por los que se desencadenó el ataque. Foto: Suministrada

El oficial señaló que ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con la captura de los responsables. Para ello, están recopilando los videos de las cámaras de seguridad.

Por ahora, se desconocen por completo los motivos por los que se atentó en contra de Otero, pero no se descarta que tenga que ver con su candidatura a la Contraloría General, ya que su nombre comenzó a sonar en los últimos días.