“Quiero pedirles perdón por faltar a mi compromiso matrimonial”: alcalde de Chipaque, Cundinamarca, se refiere a denuncia sobre supuesto abuso sexual

Camilo Albeiro Pardo, alcalde de Chipaque, Cundinamarca, salió al paso de una denuncia, en la que se le acusa de supuesto abuso sexual contra una funcionara de esa administración municipal.

Según el relato de la mujer, en diálogo con El País, el caso se registró en la madrugada del 14 de diciembre de 2023: “Inicialmente, estábamos en un contexto laboral, y luego estábamos compartiendo, comimos un perro y el Alcalde Municipal fue quien pidió el trago”.

Camilo Albeiro Pardo. | Foto: A.P.I

La joven de 24 años aseguró que en ese momento quería irse porque tenía compromisos de trabajo, pero no la dejaron con el pretexto de que solamente compartirían una copa.

“Luego me empieza a emborrachar y a emborrachar. Cuando yo voy y me oxigeno, porque me sentía ya un poco mareada, me toca las piernas, empieza a accederme, a sacarme la camisa del pantalón y a tocarme. Eso, en el establecimiento”, indicó la mujer a El País.

De acuerdo con el relato, ella se sentía alcoholizada y compró comida para alivianar los síntomas. Insistió en que quería irse. Al llegar la camioneta en la que se transportarían, la mujer se resbaló, por lo que luego el Alcalde, le habría hecho ‘el paseo de la muerte’.

“Él me hace el paseo de Chipaque espacio 1 hacia Bogotá, él me viola y me accede y luego me dirigen de Bogotá a Chipaque”, explicó.

Además, la joven aseguró que al llegar a esa vivienda, tenía el pantalón desabrochado, le faltaba un zapato y comenzó a sentir fuertes dolores en sus partes íntimas.

Adicionalmente, se dio cuenta de que estaba presentando una hemorragia, tenía laceraciones y mordidas en diferentes partes del cuerpo, por lo que acudió al hospital, donde la atendieron como ‘código blanco’, es decir, presunto caso de abuso sexual.

Este es un fragmento de la historia clínica de la joven, donde fue tratada por presunto abuso sexual. | Foto: Suministrada a El País

La respuesta del alcalde

Tras conocerse la denuncia, el mandatario municipal emitió un comunicado de prensa. Reconoce que faltó al matrimonio, pero desmiente que se trate de un caso de abuso sexual, pues, según él, lo sucedido fue “consensuado y privado”.

“En relación con las recientes acusaciones en mi contra, debo decirle a la opinión pública que abordaré esta delicada situación con la transparencia y la honestidad que merece mi familia y la comunidad que represento (...) Reconozco que ha surgido información sobre una relación íntima la cual, debo aclarar, fue consensuada y privada. Sin embargo, debo ser enfático y desmentir categóricamente cualquier acusación de abuso sexual. Es fundamental para mí aclarar que mis interacciones personales siempre han estado basadas en el consentimiento mutuo”, explicó el alcalde.

Pardo reiteró su disposición de colaborar con la justicia. “Comprendo y reconozco la gravedad de las acusaciones es por eso que estoy y estaré en total disposición para cooperar con las autoridades pertinentes y así lograr esclarecer cualquier duda al respecto”.

“A mis hijos, a mi esposa, a mi familia y a todos los ciudadanos de Chipaque quiero pedirles perdón por faltar a mi compromiso matrimonial y familiar”, agregó el mandatario en el comunicado de prensa.