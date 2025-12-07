Recuperan el cuerpo sin vida de un campesino en Villahermosa tras avalancha; autoridades activan evacuaciones preventivas

Una emergencia se registró en Villahermosa, al norte del Tolima, luego del colapso de una parte del cerro Pitayó. El desprendimiento de rocas cayó sobre la quebrada Guayabal y generó una avalancha de lodo y troncos, que dejó una persona fallecida y varias viviendas gravemente afectadas en la zona rural del municipio.

El hecho fue reportado el pasado jueves, 4 de diciembre, a las 3:30 p. m. por la Sala de Monitoreo de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, luego de que la Alcaldía y los organismos de socorro notificaran el deslizamiento. La masa de roca y lodo que descendió desde Pitayó terminó represada en la quebrada, desencadenando el torrente que afectó a la comunidad y dejó un saldo trágico.

La situación se agravó para los habitantes de cuatro veredas cercanas —Samaria, Siberia, Guayabal y Entrevalles—, quienes fueron advertidos sobre la necesidad de evacuar las riberas de ríos y quebradas ante la posibilidad de que se repitan episodios similares. Las autoridades alertaron que nuevos deslizamientos podrían afectar cultivos y animales, lo que impactaría a las familias campesinas.

Además, en las últimas horas, Javier Bedoya, del cuerpo de bomberos de Villahermosa, señaló que en compañía de los equipos de emergencia lograron hallar y trasladar el cuerpo de la persona que perdió la vida durante la avalancha. La víctima respondía al nombre de Carlos Castellanos.

Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, igualmente ratificó la muerte del ciudadano y explicó lo ocurrido. Indicó que una porción del cerro Pitayó se desprendió, originando un deslizamiento que terminó en una avalancha sobre la quebrada Guayabal. Añadió que “inmediatamente tuvimos articulación con el señor alcalde, quien nos reporta una persona fallecida hasta el momento y dos viviendas afectadas”.

La avalancha tiene en alerta a cuatro veredas. | Foto: Captura de video: Facebook El Aguijón Noticias