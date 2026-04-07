Ricardo Roa pidió vacaciones un día antes de la segunda cita a imputación de cargos por delitos electorales

Ricardo Roa tiene una cita con la justicia, incumplió dos encuentros con la Fiscalía: la imputación de cargos y una diligencia de interrogatorio que él mismo solicitó a través de su defensa.

Decisión en la junta directiva de Ecopetrol: Ricardo Roa sale de licencia, como lo anticipó SEMANA

Fuentes de la Fiscalía advierten que la audiencia de imputación de cargos pendiente contra el presidente Ecopetrol, quedó fijada para el 8 de abril, y allí se espera la presencia del exgerente de la campaña Petro Presidente 2022.

Sin embargo, este lunes se conoció un comunicado de la junta directiva de Ecopetrol, en el que se advierte que se aprobaron unas vacaciones y una licencia no remunerada para Ricardo Roa, luego de la polémica que se generó por su permanencia en la presidencia de la estatal petrolera, mientras avanza un proceso judicial en su contra.

“La licencia no remunerada tendrá efecto a partir del 28 de mayo de 2026 y por los siguientes 30 días calendario. Así mismo, el Presidente solicitó el reconocimiento de las vacaciones, a las que tiene derecho, desde el 7 de abril hasta el 27 de mayo del mismo año”, señaló Ecopetrol.

La decisión de solicitar vacaciones un día antes de la imputación de cargos que se tiene prevista, podría de alguna manera facilitar su presencia a la audiencia judicial y en ese orden de ideas, no tendría excusa para ausentarse, porque justamente ese fue el argumento para no llegar a la primera cita que le hizo la Fiscalía y cuando aseguró tener compromisos de trabajo.

A través de su defensa, Ricardo Roa solicitó una diligencia de interrogatorio de cara a anticiparse a la imputación de cargos, tal vez con el propósito de explicar en detalle los informes que presentó el partido Colombia Humana y que se convirtieron en elementos de prueba para la Fiscalía.

El problema es que Ricardo Roa no asistió ni siquiera a la diligencia de interrogatorio que él mismo solicitó a la Fiscalía. El 26 de marzo se fijó la fecha para escucharlo y que entregara los argumentos de por qué no sería necesaria la imputación de cargos, lo que llamó la atención del ente acusador.

Ricardo Roa Gustavo Petro Ecopetrol Foto: SEMANA

La Fiscalía tiene lista la imputación de cargos que incluye dos informes entregados por el partido Colombia Humana, con la relación de gastos de la primera y segunda vuelta presidencial, y allí mismo se condensan las evidencias que advierten presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente: una violación de topes electorales.