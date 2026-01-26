Se fuga alias Richard, capturado por la motobomba en La Plata, Huila, junto a otros 6 presos

Siete presos que estaban en un centro de detención transitoria en Neiva, Huila, se escaparon y entre ellos estaba alias Richard, el hombre capturado por haber participado en el atentado de motobomba en La Plata que dejó varias personas muertas.

De acuerdo con la información de las autoridades, los funcionarios encargados se percataron del faltante de estas personas privadas de la libertad durante la mañana de este lunes, 26 de enero, por lo que desplegaron un operativo de búsqueda.

El coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, aseguró que se adelantan las investigaciones correspondientes sobre este caso, que ha generado gran preocupación por la seguridad ciudadana.

“En la mañana de hoy, pasadas las 6:05, el personal que presta servicio en el centro de detención transitorio se percató de la fuga de siete personas privadas de la libertad, entre ellas una conocida como Richard. De inmediato se inició el acordonamiento y se continúan las labores operativas para lograr la captura de estas personas”, explicó el alto oficial.

Betancourt precisó que, desde el momento en que conocieron la fuga, se abrieron las investigaciones internas correspondientes con el fin de establecer las responsabilidades de los funcionarios a cargo de la seguridad del centro de detención.

“Hacemos un llamado a toda la ciudadanía: quien tenga cualquier tipo de información que nos permita ubicar y recapturar a estas personas, debe comunicarla a la línea de emergencia 123. Se garantiza absoluta reserva”, añadió el funcionario.

Los operativos de las autoridades se mantienen en varios puntos de la ciudad con el fin de establecer el paradero de estas personas, quienes tienen deudas con la justicia por su presunto accionar criminal. La línea de emergencia 123 de la Policía Nacional funciona las 24 horas del día, y está disponible para que las personas que tengan información puedan comunicarse.