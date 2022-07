“Se me torcía el corazón cuando leía que alguien lo ofendía”: hermano de Juan Daniel Oviedo

El pasado 3 de julio se llevó a cabo en Bogotá la marcha del Orgullo LGBTIQ+. Entre los participantes que asistieron al evento estuvo el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, quien acompañó a los jóvenes que salieron a marchar.

El funcionario señaló que su asistencia fue por dos razones, una con fines institucionales y la otra personal. Ambos motivos fueron aplaudidos por los ciudadanos que salieron a las calles. Incluso, algunos de ellos señalaron que lo ven como uno de los mejores servidores públicos de los últimos años.

En ese sentido, el hermano del director del Dane, Roberto Oviedo, demostró en su cuenta de Twitter el orgullo que siente por su hermano y destacó algunas de sus cualidades.

“Para mí ser el hermano de Juan Daniel Oviedo es un gran orgullo, un hombre cálido, de un corazón inconmensurable, se me torcía el corazón cuando leía que alguien lo ofendía. Pero ahora agradezco a todas esas personas que en algún momento le han mostrado afecto”. dijo.

Hermano del director del Dane, Juan Daniel Oviedo. - Foto: Twitter: @ROVIEDOA

Además de esto, en diálogo con Vicky en SEMANA, contó algunos detalles de su vida personal y reveló cómo decidió confesarle a su madre que es gay.

“Mi viaje a Francia fue determinante para salir de ese estereotipo heterosexual, lo que es la presión social. En Europa me di cuenta de que no estaba siendo auténtico y que no quería seguir lastimando a más gente. Yo me di cuenta de mi verdad allá, por eso estoy tan agradecido de haber viajado”, indicó inicialmente.

Oviedo también aprovechó el informal diálogo con este medio para manifestar que su orientación sexual le ha traído algunos inconvenientes con su familia, sobre todo con su madre.

Pese a que tienen actualmente una relación muy cercana, el funcionario aseguró que a su mamá la noticia sobre su salida del armario no le agradó mucho debido a que es una mujer bastante conservadora. Asimismo, indicó que no le gusta ningún novio que le ha presentado.

“Ella se puso muy triste y me dijo que ella siempre lo supo. Ella siempre me ha apoyado. Lo que digo con respecto a que no me ha perdonado que sea gay es porque ella siempre ha soñado con tener un nieto mío. Eso para ella es muy difícil, yo represento el amor que tuvo por mi papá”, precisó.

Luego, añadió: “Ese tema también tiene que ver con las personas con las que yo me relaciono, por eso creo que es una situación difícil para ella. Ella quiere que yo sea novio de un ministro. Mi relación actual no se acomoda mucho a lo que a ella le gustaría”.

El director del Dane reiteró finalmente que el viaje a Europa le cambió la vida y que en su juventud tuvo algunas novias, pero que nunca estuvo seguro de ser heterosexual.

Oviedo también aprovechó el diálogo con este medio para abrir su corazón y revelar por qué decidió alejarse de su padre. Además, contó que no sabe cuándo murió, ya que no tenían ningún tipo de relación.

“Mi papá se llamaba Daniel Oviedo. Murió, creo, hace un par de años, pero no sé cuándo, ni dónde, ni cómo. Él se conoció con mi mamá en Barranquilla, se instalaron acá en Bogotá y asumió la custodia de mis dos hermanos”, indicó inicialmente.

Pese a que vivió junto a él varios años, el director del Dane puntualizó que nunca le gustó cómo su papá trataba a su madre mientras estuvieron casados y que siempre vio como figura paterna a su abuelo, que murió en 1987.

“No me gustaba, sobre todo, que siempre estaba sacando en cara lo que hacía por mi mamá y mis hermanos. También veía muchas veces a mi mamá triste, porque no era feliz en esa relación”, precisó.

Luego, agregó: “Yo generé un sentimiento de rechazo hacia él desde muy pequeño. Ellos se separan en 1991 y él asumió que yo era el que tenía que ir por la manutención. Me tocaba ir hasta la casa donde crecí y verlo con otra señora, fue una situación muy incómoda”.