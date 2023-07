Secuestros, atentados, disturbios y heridos: resumen de un miércoles muy violento en Colombia

- Foto: Foto 1: Archivo Particular - foto 2: A.P.I. - foto 3: A.P.I. - foto 4: A.P.I.

Las noticias no han sido positivas para Colombia en este miércoles cinco de julio debido a hechos de alteración del orden público que han afectado la tranquilidad de los habitantes de algunas zonas del país como Arauca y Bucaramanga.

Sargento del Ejército y sus hijos, secuestrados en Arauca

El día empezó con la confirmación del secuestro de la sargento segundo del Ejército Ghislaine Karina Ramírez Chitiva y sus dos hijos menores de edad en el departamento de Arauca.

De acuerdo con la Fuerza Militares, la uniformada y sus hijos viajaban en un vehículo particular entre los municipios de Fortul y Arauca, cuando fueron interceptados presuntamente por miembros del Ejército Nacional de Liberación (ELN), quienes se los habrían llevado con rumbo desconocido.

Ella es la sargento Karina Ramírez, secuestrada junto a sus dos hijos por el ELN en el departamento de Arauca. - Foto: Archivo Particular

Desde el Ejército indicaron: “En hechos que son materia de investigación y, según lo reportado, habrían secuestrado a la sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad, de seis y ocho años, uno de ellos con una condición especial de autismo, quienes viajaban en automóvil hacia el municipio de Arauca, departamento de Arauca”.

Este violento hecho, al parecer, se presentó la noche del pasado lunes festivo 3 de julio; sin embargo, solo hasta el miércoles fue confirmado oficialmente por las Fuerzas Militares y denunciado por la familia de las víctimas.

El papá de la sargento Karina Ramírez, secuestrada por el ELN junto a sus dos hijos, habló con SEMANA sobre la situación de su hija en el Ejército. Gerardo Ramírez manifestó que el pasado fin de semana, cuando ella estaba preparando el trasteo para irse a Arauca, él le dijo que no quería que se fuera para esa región del país por la complicada situación de orden público. “Incluso yo le dije que me dejara a los niños mientras ella se instalaba, pero ella me respondió que eran sus hijos y que debían estar con ella”, señaló el señor Ramírez.

Agregó: “Ella el fin de semana estaba en Tolemaida, en Melgar, alistando todo lo de su traslado.

La Liga Colombiana de Autismo y la Red Colombiana Espectro Autista (RCEA), a través de un comunicado, rechazaron el hecho, especialmente porque uno de los menores secuestrados, de apenas seis años, tiene una condición de salud relacionada con el trastorno del espectro autista.

El hecho ocurrió en Fortul, Arauca. - Foto: Ejército Nacional

“Exigimos a la luz del derecho internacional humanitario y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Colombia, su inmediata liberación”, se lee en el comunicado de la entidad.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió al secuestro de la sargento segundo del Ejército y sus dos hijos menores de edad. “No puede hablarse de paz y simultáneamente secuestrar a una mujer y a sus pequeños hijos, solo por el hecho de tratarse de una integrante de la Fuerza Pública. ¡La suboficial Ghislaine Karina Ramírez y sus niños de 6 y 8 años deben ser inmediatamente liberados!”, declaró el jefe de cartera.

Trino Iván Velásquez sobre el hecho. - Foto: Twitter: @Ivan_Velasquez_

Alteraciones de orden público en Bucaramanga

Las alteraciones del orden público en Bucaramanga se registraron desde tempranas horas de la mañana cuando se presentó un lamentable accidente de tránsito hacia las 7:40 a. m. en el que un motociclista perdió la vida cuando transitaba por el carril exclusivo de Metrolínea. En este hecho presuntamente estarían involucrados dos agentes de la Dirección de Tránsito de la capital santandereana.

El fatal suceso se presentó cuando un joven que conducía una motocicleta presuntamente intentó evadir un control de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) en el sector del Diamante.

Agentes de Tránsito adelantaban operativos de control. - Foto: Suministrada.

De acuerdo con las autoridades, el motociclista habría hecho caso omiso a la señal de pare y justo cuando aceleró, para presuntamente escapar del lugar, perdió el control del vehículo y cayó abruptamente sobre la vía; el fuerte golpe le quitó la vida de forma inmediata.

“Testigos en el lugar afirman que el hecho se presentó cuando el motociclista transitaba por el carril exclusivo y se percató de un puesto de control. Al intentar salirse y evadir a la autoridad, perdió el control de su motocicleta y chocó violentamente contra el pavimento, por lo cual lamentamos el insuceso y hacemos llegar nuestras condolencias a la familia del motociclista”, dijo Carlos Bueno, director de Tránsito de Bucaramanga.

Sin embargo, testigos del accidente aseguran que un agente de tránsito habría provocado que el joven perdiera el control de su motocicleta, tras intentar retenerlo; la tensa situación quedó registrada en videos, cuyas imágenes se hicieron virales en redes sociales.

Tensión en Bucaramanga por protesta de motociclistas pic.twitter.com/zY2JF3QMEp — Luchovoltio (@luchovoltios) July 5, 2023

La muerte del joven desencadenó un caos en Bucaramanga donde decenas de motociclistas protagonizaron una serie de actos vandálicos que alteraron el orden público cuando los manifestantes arremetieron contra un agente de Tránsito, pero las agresiones escalaron hasta provocar daños en las instalaciones de la dirección de Tránsito y en la Alcaldía distrital.

Una moto quemada, agentes de tránsito golpeados y disturbios dejó un siniestro vial en la ciudad de Bucaramanga, la víctima es un joven de 22 años identificado como Daniel Ibáñez. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XqhfyDKfXL — Revista Semana (@RevistaSemana) July 5, 2023

Con el paso de las horas la situación en Bucaramanga se agravó y se sumaron violentas protestas en varios puntos de la ciudad y la explosión, hacia la 1:40 p. m., de un artefacto en la estación de Policía La Virgen.

#Nación | Estalló artefacto explosivo en estación de Policía de Bucaramanga; hay varios heridos. https://t.co/KYZeOnABu4 pic.twitter.com/9GE50K1OLz — Revista Semana (@RevistaSemana) July 5, 2023

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, se pronunció sobre la fuerte explosión e indicó que el hecho dejó cinco personas heridas, que están siendo atendidas en diferentes centros asistenciales de la ciudad, además de daños materiales.

Asimismo, confirmó que se puso a disposición una recompensa de hasta $50 millones a quien dé información para dar con el paradero de los responsables de este hecho.

El acto delincuencial presentado en la Estación de Policía Norte nos deja cinco personas lesionadas, que son atendidas en este momento, y daños materiales.



Avanzamos en investigaciones con cámaras de seguridad, todas las capacidades de inteligencia e investigación criminal y… — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) July 5, 2023

Sobre esta situación, el coronel Juan Andrés Guzmán González, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dio detalles del hecho.

“Aproximadamente hacia las 2:00 p. m. se presentó un hecho en la parte externa de la estación de Policía norte, donde es activado un tipo de artefacto explosivo que genera una afectación inicialmente a seis policías, quienes están siendo atendidos en las entidades médicas, y preliminarmente se conoce que tienen un tipo de afectación que no revestirá gravedad; sin embargo, estamos esperando los reportes oficiales por parte del personal médico”, indicó.

El sistema de transporte Metrolínea suspendió su operación en la ciudad por la compleja situación de orden público que la aqueja.

“Estado de la operación del SITM a esta hora: debido a la situación de orden público que se registra en Bucaramanga, el SITM Metrolínea suspende toda su operación en el área metropolitana de manera temporal”, dijo la entidad al informar la decisión.

🧵⚠️#DeServicio⚠️ Estado de la operación del SITM a esta hora:



Debido a la situación de orden público que se registra en Bucaramanga, el SITM Metrolínea suspende toda su operación en el área metropolitana de manera temporal.

1/2⬇️ pic.twitter.com/twoTqryHMu — SITM Metrolínea (@Metrolinea) July 5, 2023

Fallece uno de los heridos tras explosión de artefacto en Cúcuta

Cristóbal Meneses Mendoza, uno de los heridos que dejó la activación de un artefacto explosivo en una empresa minera ubicada en la vía al corregimiento de San Faustino, zona rural de Cúcuta, falleció según reportes médicos.

Durante más de 12 horas, los médicos del Hospital Universitario Erasmo Meoz intentarom salvarle la vida a Meneses Mendoza, pero pese al esfuerzo no fue posible por lo que el fallecimiento se reportó en la mañana de este miércoles.

Así mismo, el hospital señaló que otro minero que resultó herido, cuya identidad aún no ha sido revelada, continúa bajo observación médica y con pronóstico reservado.

Las autoridades confirmaron que los hechos se registraron en una zona de difícil acceso. - Foto: Suministrada a SEMANA

Tras el fallecimiento de Meneses, la Alcaldía de Cúcuta aseguró que se están adelantando todas las acciones pertinentes para lograr identificar, ubicar y capturar a los responsables de este lamentable suceso.

Aunque inicialmente se habló de al menos 16 personas heridas, producto de la explosión, las autoridades confirmaron que solamente dos mineros resultaron afectados por este violento hecho que, presuntamente, habría sido perpetrado por integrantes de la guerrilla del ELN.

Las autoridades de Cúcuta instalaron un Puesto de Mando Unificado para determinar las acciones a seguir con el fin de proteger a la comunidad de los grupos al margen de la ley.

Pancartas alusivas a disidencias de las Farc en Bogotá

En el sur de Bogotá, en dos importantes sectores, aparecieron colgadas dos pancartas que hacen alusión a las disidencias de las Farc, lo que enseguida generó preocupación entre la comunidad.

Se trata de carteles firmados por el frente 53 Édison Romaña, de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Uno de ellos fue colgado en un puente peatonal en el barrio Lucero y el segundo fue visto en el puente de Las Américas, cerca del sector de Banderas.

La Alcaldía de Bogotá confirmó que ambas pancartas ya fueron retiradas por parte de las autoridades y por el momento se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes para lograr establecer quién o quiénes colgaron estas vallas.