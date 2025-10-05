Suscribirse

Judicial

Seis militares heridos tras ataque con explosivos en base militar de Puerto Jordán, Arauca

Los militares fueron trasladados de urgencia a un centro médico.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
5 de octubre de 2025, 9:47 p. m.
El Ejército Nacional llegó a la zona para asegurar el área.
Foto referencial de Ejército Nacional. | Foto: Ejército Nacional

Fuentes cercanas le confirmaron a SEMANA que en la tarde de este domingo 5 de octubre se registró un nuevo ataque en contra de las Fuerzas Armadas.

Seis militares resultaron heridos tras un ataque con explosivos a la base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca.

Los militares fueron evacuados hasta la capital del departamento para ser atendidos de urgencia en centros médicos.

Las fuentes consultadas indicaron que se adelanta un despliegue operacional en la zona para “repeler el ataque y localizar a los responsables de esta acción terrorista”.

Noticia en desarrollo. Espere ampliación...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿El Gobierno Petro planea una consulta popular para aprobar la reforma a la salud? Esto dice el ministro Armando Benedetti

2. Fuerte choque en la vía Medellín–Bogotá deja una persona muerta: tres vehículos se vieron involucrados en el accidente

3. Las ciudades bajo la ofensiva interna de Trump: despliega la Guardia Nacional para imponer orden

4. Liberan a Sara Sofía González Fajardo, joven líder comunal y secretaria de una JAC de Jamundí secuestrada

5. Bad Bunny se transforma en Quico en ‘Saturday Night Live’ y las redes enloquecen

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ejército NacionalAraucaataque

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.