Seis militares heridos tras ataque con explosivos en base militar de Puerto Jordán, Arauca

Fuentes cercanas le confirmaron a SEMANA que en la tarde de este domingo 5 de octubre se registró un nuevo ataque en contra de las Fuerzas Armadas.

Seis militares resultaron heridos tras un ataque con explosivos a la base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca.

Los militares fueron evacuados hasta la capital del departamento para ser atendidos de urgencia en centros médicos.

Las fuentes consultadas indicaron que se adelanta un despliegue operacional en la zona para “repeler el ataque y localizar a los responsables de esta acción terrorista”.