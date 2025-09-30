“Acababa de salir de la casa, en el barrio Confavi, entregando unos mercados, y no llevábamos cinco minutos, nos tendieron una emboscada. Empezaron los disparos, eran unos seis o más hombres armados, vestidos de civil con fusil, nos arrinconaron. Fue una tremenda plomacera de unos 4 y 5 minutos, llovían balas por todos lados. Me protegieron los escoltas, son siete, y dos quedaron heridos graves. Ahora estamos en el hospital”, narró a SEMANA Luis Naranjo, exconcejal del Centro Democrático en Saravena, Arauca, población controlada por el ELN.

Naranjo, que ha sufrido otros tres atentados e innumerables amenazas de muerte, está obligado a residir en el llamado anillo de seguridad, una serie de cuadras en el centro de la población, donde viven otros políticos y funcionarios judiciales y de otras entidades, por ser declarados objetivo militar de la guerrilla.

Luis Naranjo, exconcejal de Saravena, Arauca. | Foto: Suministrada a Semana

En Saravena, no solo los subversivos señalan al Centro Democrático como dianas y les impiden hacer proselitismo, también desde una emisora local mandan mensajes amenazantes que les ponen en situación de alto riesgo.

Las elecciones en Arauca nunca han sido democráticas por el control que ejercen los grupos criminales.

Naranjo ha sido siempre una voz muy dura contra la guerrilla del ELN, nunca se ha callado y es de los pocos que se atreve a hablarles duro en esta región del país.

La Policía no se ha referido oficialmente al tema, pero no se descarta que ese grupo armado esté detrás del atentado contra el líder político de derecha.

Atentado en Saravena, Arauca, contra Luis Naranjo, integrante del Centro Democrático: “Nos emboscaron”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xUxtbb0HDf — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2025

La senadora y precandidata por el el Centro Democrático, Paloma Valencia, rechazó lo acontecido.

“Atención: A Luis Naranjo, ex concejal de Saravena por el Centro Democrático, le hicieron un ataque con arma larga e hirieron a sus dos escotas.Exigimos protección para su vida y garantías para la oposición”, escribió en sus redes sociales.

En agosto de 2025, la periodista Salud Hernández-Mora escribió una columna de opinión en SEMANA donde denunció cómo el Centro Democrático estaba vetado en Saravena.

“Ni es secreto que en las pasadas elecciones locales los del Centro Democrático no pudieron hacer campaña en la mayoría del departamento ni contar con testigos electorales en los territorios vetados. El mero hecho de apuntarse supone correr el riesgo de que te desplacen o maten”, escribió la columnista.

“Arauca capital es el único enclave donde pueden hacer proselitismo, y no en cualquier barrio; hay algunos de absoluto control guerrillero, como Monserrate, que queda bajo el puente internacional y a tan solo un minuto en lancha de Venezuela”, añadió.