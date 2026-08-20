El senador Alirio Barrera, del Partido Centro Democrático, no iría a la cárcel por el caso de presunto abuso sexual que denunció una exfuncionaria de la Gobernación del Casanare. Esa sería la ponencia que se definiría durante la tarde de este jueves 20 de agosto en la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema investiga al senador Alirio Barrera. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El pasado 14 de abril, la Sala de Instrucción —tras una reunión extraordinaria— tomó la decisión de abrirle una investigación formal al congresista por el delito de acto sexual violento.

Esto, al revisar la denuncia presentada por la exfuncionaria de la Gobernación del Casanare.

Los hechos se presentaron en el año 2016, cuando Barrera fungía como gobernador.

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La denuncia señala que cuando fue a buscar al entonces mandatario departamental con el fin de obtener su apoyo para un evento de las juventudes cristianas en la ciudad de Yopal.

La joven, quien hacía parte de la iglesia y laboraba en la Gobernación, logró una reunión en el despacho del Gobernador.

Cuando fue a manifestarle los motivos de la reunión, enfatiza la denunciante, el gobernador la besó a la fuerza. Esto, pese a sus múltiples rechazos e intentos por zafarse del dirigente político.

Alirio Barrera Rodríguez Senador por el partido Centro Democrático Congresista 2022 / 2026 Bogota julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Después, añadió la denunciante, el mandatario departamental sacó una maleta y le dio 400.000 pesos en efectivo para que se los entregara a la iglesia.

La joven ha manifestado en repetidas instancias que, debido al poder político de Alirio Barrera y por miedo a las represalias a ella y a su núcleo familiar, no había tomado la decisión de presentar la denuncia.

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Igualmente, señaló que, como era protocolario, cuando ingresó a la oficina del gobernador le quitaron el teléfono celular, por lo que no pudo grabar ni registrar absolutamente nada.

Cuando se conoció la denuncia, desde el equipo del senador del Centro Democrático manifestaron que la denuncia no tenía ningún sustento, aseverando que todo se trataba de una nueva estrategia política para afectar el buen nombre y la honra del congresista.

Alirio Barrera Foto: ESTEBAN VEGA

Para esto, señalaron directamente a una persona que actualmente trabaja en la Gobernación del Casanare.