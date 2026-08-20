¿El terremoto de Perú podría provocar un tsunami en Colombia? La UNGRD responde

En las últimas horas, Perú se vio afectado por un fuerte terremoto de magnitud 7,2, con epicentro a 35 kilómetros de la ciudad de Coracora, en el departamento de Ayacucho. Debido a la magnitud del movimiento telúrico y a su ubicación, las autoridades encendieron las alertas ante la posibilidad de que se presentaran efectos en otras zonas de la región, incluida la costa Pacífica de Colombia.

Perú se encuentra sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las principales zonas de actividad sísmica del planeta. Además, al tratarse de un país con salida al océano Pacífico, este tipo de movimientos genera especial atención ante la posibilidad de que puedan producir alteraciones en el nivel del mar.

Sin embargo, hasta el momento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que no existe una amenaza de tsunami para la costa pacífica colombiana. La entidad mantiene el monitoreo de la situación y se espera que entregue nuevas actualizaciones en caso de que se presente algún cambio.

Por ahora, las autoridades peruanas continúan evaluando las posibles consecuencias del terremoto y recopilando información sobre eventuales daños materiales o personas afectadas. Se espera que durante las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre la magnitud de la emergencia en el país vecino y las condiciones en las zonas donde el movimiento fue percibido con mayor intensidad.