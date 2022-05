“Señora mitómana que tiene esquizofrenia y bipolaridad”: presidente Duque habla con SEMANA sobre Aida Merlano

El primer mandatario aseguró que la excongresista prófuga no ha entregado pruebas en contra de su campaña, porque no las tiene.

El presidente Iván Duque habló con SEMANA sobre la extradición de Otoniel a los Estados Unidos. El primer mandatario, en entrevista con la periodista Vicky Dávila, reveló detalles del largo proceso para capturar al temido capo y lo que vino después para ponerlo tras las rejas en Norteamérica.

En medio de ese relato, también se refirió a otras noticias de la actualidad nacional. Las salidas de Aida Merlano produjo las más duras reacciones.

“Usted tuvo la ocasión de entrevistar a esa delincuente a comienzos de 2020. Y usted recordará que esa delincuente comenzó a hablar mal de mí desde que consiguió protección de Nicolás Maduro”, dijo el presidente ante la pregunta de qué pensaba de las declaraciones de Merlano en la Corte Suprema.

Vea la entrevista con el presidente Duque

El presidente recordó que en esa entrevista Merlano prometió que entregaría todas las pruebas de supuestas irregularidades en su campaña. “¿Por qué no las ha entregado? Porque no las tiene”, aseguró el primer mandatario. Agregó, además, que no existen coincidencias de modo, tiempo y lugar entre hechos verificables de su campaña y las declaraciones de la excongresista. Los hechos que ella narra se remontan a más de un mes y medio antes de que él ganara la primera vuelta.

El presidente recordó que Julio Gerlein emitió un comunicado en el cual desmintió la versión de Aida Merlano. Y aparecieron unos audios en los cuales ella le pedía perdón a Gerlein por las declaraciones que había dado. “Eso solo valida que la señora es una mitómana, una persona que tiene tal vez bipolaridad y esquizofrenia, o que esa bipolaridad y esquizofrenia quizás está motivada por la presión de Nicolás Maduro”, aseguró.

“En este gobierno no graduamos de estadistas a los delincuentes”

El presidente habló extensamente sobre la captura de Otoniel. “Debo hacer un reconocimiento a la labor que cumplieron las cortes. La que cumplió la Corte Suprema, el Consejo de Estado y también la Jurisdicción Especial para la Paz. Actuaron con patriotismo, no se dejaron llevar por esas manipulaciones que quería este delincuente. Y ahora este delincuente está donde le corresponde como criminal de la peor ralea, que es estar en un calabozo de una cárcel federal de Estados Unidos”, dijo.

Agregó que alias Otoniel debe seguir colaborando con la justicia de Colombia y Estados Unidos, y lo que quería era “buscar toda suerte de maromas para no ser extraditado. Y se irá su hermana y otra estructura del Clan del Golfo”, agregó, al indicar que los demás cabecillas serán capturados o dados de baja. “En este gobierno no graduamos de estadistas a los delincuentes”, reiteró.

“Aquí no se obró con criterio político, con la separación de poderes, pero con la colaboración armónica de todos”, aseguró el presidente Duque, quien de nuevo comparó a alias Otoniel con el narcotraficante Pablo Escobar. “Aquí se surtieron todos los trámites y el delincuente se extraditó conforme a la ley; allá estará cumpliendo sus penas por narcotráfico y luego en los calabozos de Colombia”, agregó.

El jefe de Estado agregó que “aquí nada se ha hecho a la carrera”. Esto para responder a las versiones según las cuales se extraditó de afán para evitar que el capo concediera entrevistas a medios de comunicación.

“De hecho, este delincuente se hubiera podido ir la semana pasada cuando se dio la medida cautelar del Consejo de Estado, se tomaron los tiempos, se esperó en la sala respectiva. La sala, de manera unánime, negó esa tutela y por eso se procede. Y no existe un prerrequisito de que alguien tenga que dar entrevistas antes de ser entrevistado. Eso no existe en la legislación colombiana”, explicó.

“Estamos hablando de un asesino de policías, de líderes sociales, tal vez el mayor asesino de líderes sociales en Colombia. Estamos hablando de un abusador de menores, estamos hablando quizá de uno de los cerebros criminales que haya conocido el mundo, pero aquí no graduamos delincuentes de estadista”, insistió el presidente Duque al indicar que “es el colmo del descaro” que él se haya declarado no culpable recién llegado a Estados Unidos. De todas maneras, dijo, le caerá el peso de la justicia estadounidense por narcotráfico y luego el peso de la justicia en Colombia.