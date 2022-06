Sergio Fajardo le pide a Petro “sabiduría” para “cuidar este país adolorido”

En un corto mensaje en su cuenta de Twitter, Sergio Fajardo felicitó a Gustavo Petro por ser elegido como nuevo presidente de Colombia para el período 2022-2026. El excandidato le envió un mensaje de reflexión a Petro.

“Le deseo lo acompañe la sabiduría para tranquilizar y cuidar este país adolorido”, manifestó el excandidato de la Coalición Centro Esperanza.

Felicitaciones a Gustavo Petro. Le deseo lo acompañe la sabiduría para tranquilizar y cuidar este país adolorido. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 19, 2022

Fajardo, quien obtuvo 885.268 votos en la primera vuelta que se celebró el 29 de marzo, había manifestado tener constantes desacuerdos con las políticas y propuestas del líder del Pacto Histórico.

De igual manera, había anunciado públicamente que no iba a votar por Petro para la segunda vuelta. Estas declaraciones las hizo después que no se llegara a ningún acuerdo con la campaña de Rodolfo Hernández.

“(...) Yo por Gustavo Petro no voto. Estoy escribiendo un texto para decir por qué no voto por Gustavo Petro, lo voy a poner por escrito. Me han llamado muchas personas del Pacto Histórico, personas que yo no conozco, que conozco sus nombres, personas de las que tengo una buena impresión en la distancia, y han conversado conmigo. He conversado con muy poquitos, muy poco, y yo les he dicho que por él no voy a votar”, manifestó Fajardo en entrevista con Blu Radio.

En esa misma entrevista anunció que se habían dado por finalizados todos los acercamientos con el exalcalde de Bucaramanga. “Con Rodolfo Hernández no hay ni habrá ningún tipo de conversación, eso está clarísimo. La decisión que tome la voy a escribir y la voy a justificar con toda tranquilidad”.

“Este voto es una posición política independiente y crítica que reclama el valor de unos principios básicos y destaca la importancia de la decencia”, precisó el exgobernador de Antioquia en esa oportunidad.

Poco después, como era habitual, en su cuenta de Twitter Fajardo anunció que había tomado la decisión de votar en blanco. Esa publicación le generó una oleada de críticas al señalar que no tenía una posición clara política.

Casualmente, este domingo Fajardo fue noticia tras ser abucheado cuando se acercaba a su puesto de votación en Medellín para ejercer su derecho al voto en el puesto del Inem (ubicado en El Poblado).

“¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Ándate a ver ballenas, le fallaste a la democracia”, le gritaron al líder de la Coalición Centro Esperanza luego de votar. Fajardo no se quedó callado y les respondió con el siguiente mensaje: “Que silben, está bien. Esto son tonterías”.