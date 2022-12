“Si atacar la fiesta del toro trae votos, opositores lo seguirán intentando”: gerente de la Temporada Taurina de Manizales

En el país, una vez más, está en debate la prohibición de las corridas de toros. Paralelo a ello, Cali y Manizales realizarán sus tradicionales temporadas taurinas -en Medellín y Bogotá, decisiones políticas y el desistiemiento de los empresarios tiene en pausa la fiesta-. Juan Carlos Gómez, gerente de Cormanizales, le contó a SEMANA cuáles son las claves para que Manizales sea una de las mejores ferias de Colombia, América y del mundo taurino, con una afición y una mística que se ha transmitido de generación en generación por cerca de siete décadas. En la capital caldense, la tauromaquia está más viva que nunca y convoca a propios y extranjeros del 2 al 8 de enero de 2023.

SEMANA: ¿Cuáles son las principales amenazas internas y externas de la fiesta del toro de lidia?

Juan Carlos Gómez: Hoy en día los principales ataques son externos, que provienen de intereses políticos, liderados por personas que desean cautivar a los votantes al autodenominarse animalistas, pero detrás de eso no hay ningún animalismo en la mayoría de los casos. El toro de lidia existe solo y para las corridas de toros. Y, si se llega al punto de que se prohíban las corridas, esta especie va a desaparecer de la faz de la tierra. Yo no veo nada más en contra de cualquier animal que su extinción. Entiendo que a los animalistas no les importe que desaparezca una raza, pero me parece sumamente grave que eso se llegue a desencadenar. Son, esos ataques, lo más delicado contra la fiesta en todo el mundo.

J.C.G.: Internamente, dependemos de las grandes figuras del toreo, que haya una renovación. También es clave que estos nuevos novilleros y toreros sean atractivos para la afición, porque de lo contrario se perderá el interés y eso se reflejará en plazas con poco público. Siempre quisiéramos tener precios de boletería más económicos, los actuales están en los estándares e incluso son inferiores si se comparan con otros de espectáculos de clase mundial, como conciertos, shows de ópera o eventos deportivos de primera clase, que entendemos son costosos, pero de altísimo nivel y que tiene una inversión muy alta para poder llevarlos a cabo.

SEMANA: ¿Qué tanto afecta ese componente político a la cultura taurina?

J.C.G.: Acá también tenemos a políticos adversos, un par de representantes a la Cámara que se autodenominan animalistas y que atacan la tradición y la historia de la ciudad. A ellos no les interesa el empleo que esto genera. Parece que la economía que jalona la fiesta del toro es invisible para algunos, cuando preocupa que los hoteles y los restaurantes podrían estar desocupados en el futuro. Además, parece que tampoco los toca positivamente la niñez y los traslados de fondos al Hospital Infantil de Manizales. Si atacar a la fiesta del toro trae votos, los opositores lo seguirán intentando. Nosotros seguimos defendiendo nuestra tradición, la tradición, la afición y el profundo respeto que tenemos por el toro de lidia. Eso se vio reflejado en la reciente marcha y manifestación, en al que más de 5 mil aficionados a los toros exigieron que se proteja la tauromaquia y las libertades.

SEMANA: ¿Cree que vuelvan las corridas de toros a Bogotá?

J.C.G.: Yo no daría por perdida la lucha en Bogotá. En la capital del país, simple y llanamente se realizó una alcaldada, el concejo adelantó un acto absolutamente ilegal, pasando por encima de las normas constitucionales. Estamos a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional, que muy seguramente les hará echar para atrás esa medida, así como sucedió con el exalcalde Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, que cerró la plaza de Toros La Santamaría y luego tuvieron que abrirla tras el fallo de la Corte Constitucional. En este caso esperamos que el pronunciamiento se refiera a una decisión arbitraria por parte del Consejo de Bogotá. Y, en ese momento, la afición debe exigir el regreso de las corridas.

SEMANA: ¿Se reactivarán otras plazas que han sido tradicionales en Colombia, como Medellín o Cartagena?

J.C.G.: Las ferias taurinas tienen la misma dinámica de todos los eventos, donde exista afición y respuesta del público, esto permite la viabilidad de los espectáculos. Evidentemente, en plazas donde la afición ha disminuido notoriamente o donde han impuesto trabas desde las alcaldías y los representantes legales de las plazas de toros, las ferias no se están realizando. Soy un convencido que la afición taurina es más fuerte que esas adversidades.

SEMANA: ¿Cómo impacta la temporada taurina de Manizales a la economía local?J.C.G.: Es importante mencionar que Cormanizales invierte 6 mil millones de pesos para realizar esta temporada taurina, un presupuesto o que se equipara con el que destina la Alcaldía de Manizales, a través del Instituto de Cultura y Turismo, para todos los eventos de la feria, que son de gran calidad y para el disfrute de todos. Este es, sin lugar a dudas, el evento más importante de la feria, el que más moviliza dinero, y lo hace en diferentes áreas de la economía. Los hoteles, los restaurantes, los bares, entre otros, registran ocupación total. En más de un 80%, son taurinos los que ocupan las camas de la hotelería de la ciudad, y en un porcentaje similar acuden a restaurantes y bares para los remates de corrida, con altos niveles de reserva. Además, tenemos visitantes extranjeros, como es una peña francesa de 45 personas. Peruanos, mexicanos, españoles, y aficionados al mundo del toro de diferentes nacionalidades. Ese flujo de turismo se refleja en el sector comercial y en la demanda de otros eventos de la feria. Además, cosas que muchos pasan por alto, como las personas que cuidan los carros cerca a la plaza, que en siete días pueden recaudar hasta 2.8 millones de pesos. Igual sucede con los que venden golosinas, bebidas, comida, sombreros, ponchos, botas, etcétera. Con los taxistas, y con miles de personas que ven la feria como una opción de generar ingresos extras empezando el año, que es un mes difícil por todos los gastos de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

¿Cuáles fueron los retos para confeccionar la 68° Temporada Taurina de Manizales

J.C.G.: Cada año tiene sus dificultades, sus retos. Para nadie es un secreto la pérdida de valor de nuestro dinero, y la complejidad en las negociaciones por efecto del precio del dólar. Traer a las máximas figuras de la torería mundial, como siempre lo quiere hacer Cormanizales, implica tiempo, esfuerzo, conversaciones; pero siempre hay gran receptividad y cariño de ellos hacia nuestra plaza, nuestra afición y, por supuesto, hacia Manizales.

SEMANA: ¿Y los logros?

J.C.G.: Tener a las máximas figuras un año más, con acontecimientos importantes, como el anuncio que se realizó en mayo de este año (2022), con la reaparición de Sebastián Castella en nuestra plaza, siendo la primera corrida que lidiará luego de su retiro (2020). Anuncios más recientes, la primera tarde vestido de luces, como novillero, de Marco Pérez (15 años. San Esteban de la Sierra, Salamanca, España). En la memoria de los taurinos está la gran noche de Marco (con Dante, 250 kg, de Ernesto Gutiérrez) en el festival taurino de 2021.

SEMANA: ¿Qué más destaca?

J.C.G.: A esto se suma la celebración de los 25 años de alternativa del español Julián López ‘El Juli’, que inicia en enero de 2023 en nuestra plaza, y el mano a mano que sostendrá con Andrés Roca Rey (Lima, Perú, máxima figura del toreo). También hay que destacar la presencia de Tomás Rufo (23 años, Toledo. Figura joven de la torería española (el 11 de septiembre de 2021 se convirtió en matador de toros, con un palmarés asombroso: en 30 tardes -60 orejas y un rabo-, abriendo puertas grandes de plazas emblemáticas: Madrid, Sevilla, Nimes, Salamanca, entre otras). Para terminar, los españoles Antonio Ferrera, Emilio de Justo (figurones) y Román Collado (muy querido en Manizales), los colombianos José Arcila (manizaleño), Luis Bolívar, Luis Miguel Castrillón, Juan Sebastián Hernández, Ricardo Rivera, el resto de matadores, novilleros y, por supuesto, ganaderos y ganaderías. Todos, buenos motivos para estar en la plaza.

SEMANA: ¿Qué representa para Manizales el regreso de Sebastián Castella a los ruedos, lidiando seis toros en solitario?

J.C.G.: Hemos tenido encerronas importantes, una reciente (2020), de Julián López ‘El Juli’, como homenaje a sus 20 años de alternativa. Además, fue la única corrida de Julián en América ese año. Igualmente sucederá esta temporada, Castella se encerrará con seis toros, dos toros de Ernesto Gutiérrez, dos de Las Ventas del Espíritu Santo y dos de Juan Bernardo Caicedo, ganaderías con las que Sebastián ha triunfado y obtenido la réplica de la Catedral de Manizales (máximo trofeo en Manizales); por ello la escogencia de las ganaderías, lo que a su vez se convierte en un concurso entre estos hierros. Sebastián es una de las grandes figuras de la torería mundial, siempre ha estado en los primeros lugares del escalafón. Es un gran orgullo que haya escogido nuestra plaza, habiendo podido elegir otra de las grandes plazas del mundo, como Madrid, Sevilla (España), Arles, Nimes, Béziers (Francia), la Monumental de México, Acho (Perú) o en cualquier otra plaza de primera.

SEMANA: ¿Cómo fueron las conversaciones con Castella?

J.C.G.: Lo primero, esta fue iniciativa de Sebastián, sumado el gran cariño de él por Colombia, por Manizales, por su afición y por lo que representa esta plaza. Las conversaciones iniciaron finalizando la pandemia, con su apoderado de ese momento (Mariano del Olmo). Desde ese momento fuimos cociendo esa idea, conversándola, luego tuvimos la posibilidad de hablar personalmente con Castella en Sevilla, en abril (2022), para concretar detalles y realizar el anuncio en mayo durante la exposición de pintura que realizó el torero en Casa de Vacas, en Madrid (España). Esto representó alegría, orgullo y satisfacción para nosotros y para la fiesta brava colombiana.

SEMANA: ¿Háblenos de Marco Pérez, quien a sus 15 años revoluciona la fiesta brava?

J.C.G.: Hoy, Marco es la gran promesa de la torería. Es un chico que inició su carrera a la misma edad que lo hizo El Juli, está sonando muy fuerte, triunfando en plazas importantes. Con tan solo 15 años ya es una de las figuras de la fiesta brava. Acaba de hacer una presentación espectacular en un festival en Sevilla (España), cortando dos orejas y rabo. Presentaciones de él, y de ese nivel, se han visto en Manizales y lo ha repetido en sus actuaciones en plazas españolas y mexicanas. Nos genera mucha ilusión que sea Manizales la ciudad que lance a Marco como novillero, vestido de luces por primera vez. Tenemos en este adolescente a un torero de proyección mundial, una figura del toreo.

SEMANA: ¿Cuáles son los pilares para que esta sea una de las plazas más importantes de América?

J.C.G.: Acá hay situaciones especiales. La Feria de Manizales ha estado ligada a la tradición taurina por cerca de siete décadas, eso es innegable. Los hoteles, los restaurantes y el comercio giran en buena parte alrededor de ese modo taurino que se vive en enero. Los genes manizaleños y su afición hacen de esta una feria fuerte. Los jóvenes del tendido joven (1.100 abonados menores de 24 años) son un hito que se ha construido durante cerca de 10 años. La temporada del mes de octubre (Toros y Ciudad), que lleva 20 años, es otra gran invitación para los taurinos y quienes se acercan a esta fiesta por primera vez, en la que novilleros y toreros jóvenes tienen su espacio, y lo más importante es que es gratuita, lo que construye afición y mantiene viva la llama y el amor por los toros en Manizales.

SEMANA: ¿Cuál es el papel de los jóvenes en el presente y futuro de la fiesta brava

J.C.G.: Repito, acá los jóvenes son un motor importante. Son más de 1.100 abonados en el tendido joven (menores de 24 años) y más de 200 entre los 24 y los 28 años (joven aún). En la medida en que la plaza cuente con gente joven, tendrá futuro la fiesta. El día que los tendidos estén desocupados y la tauromaquia no cause interés, se extinguirá por sí sola. Por ahora, los más jóvenes hacen que el legado perdure y se transmita toda la cultura que rodea el mundo de los toros. Ellos están llevando muy bien la bandera de la tauromaquia.