Sicarios acabaron con la vida de un pasajero de taxi en Bogotá

Este martes, sicarios acabaron con la vida de un pasajero de taxi que se movilizaba a la altura de la Avenida Boyacá con 18, en el sector entre Meissen y Lucero Bajo, sur de Bogotá. El crimen ocurrió cerca de las 5:15 p. m. y la víctima de los sicarios fue identificada como Carlos Eduardo Bermúdez Barrero, de 53 años de edad.

El hombre falleció al interior del vehículo tras recibir un impacto de arma de fuego en su cabeza. Aseguran que, al revisar los antecedentes personales de este, las autoridades no le hallaron anotaciones judiciales. Información preliminar señala que, el conductor del taxi, quien resultó ileso, había recogido al pasajero a la altura del supermercado El Líder, ubicado en el barrio Candelaria.

Tras el asesinato, al lugar arribó el CTI de la Fiscalía para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y dar apertura a una investigación que permita dar con el paradero de los delincuentes que acabaron la vida de este hombre a plena luz del día en la capital del país.

Las autoridades tratan de establecer lo móviles de este crimen en la capital del país. - Foto: Getty Images / Ignatiev

Crimen Execrable

Vale anotar que Bogotá es el foco de atención, no solo a nivel nacional, sino también internacional, tras el crimen de la joven DJ, Valentina Trespalacios, quien en días pasados apareció sin vida en una maleta abandonada en un contenedor de la basura. Su novio, el estadounidense John Poulos, es el principal sospechoso.

Y es que dolor de Laura Hidalgo por la muerte de su hija es quizás igual de grande que el deseo de justicia. La mujer ha narrado ante los medios cómo vivió su hija la relación con John Poulos, un estadounidense que conoció por Instagram.

SEMANA conoció el testimonio que ella rindió ante la Fiscalía. “La última vez que hablé con ella fue el 21 en la noche”, señala la mujer a los investigadores. Aseguró que el 20 de enero ambos se habían ido a vivir juntos. “Él se quería venir a vivir con ella para hacer una familia y todo”, agregó. La mujer no sabía detalles de dónde irían a vivir ni cómo era la mudanza. Y apenas horas después “me enteré de la muerte de mi hija”.

Valentina Trespalacios y John Poulos. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios - Cortesía a SEMANA

La mamá de Valentina cuenta que ellos se conocieron por Internet, pero que “ella no quería una relación estable”. Después de un tiempo comenzaron a hablar cada vez más hasta que decidieron conocerse. El viaje se hizo a México en mayo pasado.

Laura relata que tras ese viaje comenzaron los problemas. Valentina tuvo un evento de DJ que despertó los celos de John. Él mismo le dijo que había contratado un investigador privado para que la siguiera. Todo había sucedido porque un amigo le tocó una pierna. “Mi hija le dijo que si estaba loco, qué le pasaba, y por eso dejó de hablarle y lo bloqueó”.

La mujer contó que luego se hablaron y se perdonaron

En diálogo con SEMANA, la mamá de Valentina contó más detalles de la relación de su hija con Poulos. “Tengo la peor opinión de esa persona, ya que mi hija apareció muerta luego de estar con él unas horas antes. Él es un hombre malo, sin corazón. Solo espero que se haga justicia. No sé nada de él porque nos bloqueó de las redes sociales, luego de que salió la noticia. Él fue la última persona que la vio con vida y no tenía que hacerle daño”, precisó inicialmente.

Hidalgo, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para suplicarle públicamente al estadounidense que se entregara a las autoridades y respondiera por lo que le hizo a la reconocida DJ.

Valentina Trespalacios, la DJ asesinada en Bogotá. - Foto: Facebook

“¿Dime por qué la tiraste a ese basurero horrible? Yo te entregué a mi hija. Donde quiera que estés, si tienes un poco de humanidad, te pido que te entregues para que aclares por qué la mataste. No puedes tener la conciencia tranquila”, agregó la mujer, visiblemente afectada.

Además, enfatizó: “No puedo creer que puedas seguir viviendo como si nada. Le quitaste la vida de una manera horrible y escalofriante a una mujer hermosa. Deseo que se haga justicia y que el Gobierno nacional me ayude a esclarecer este caso. No es justo que un extranjero venga a ilusionar a una niña colombiana y termine de esta manera. Ojalá este caso no quede impune”. La audiencia continúa este martes.