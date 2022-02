“Sigo sin aparecer en la publicidad del Pacto Histórico”: Alfredo Saade se enfrenta nuevamente a David Racero

A menos de 20 días de las consultas interpartidistas, en el Pacto Histórico no dejan de aflorar las diferencias entre algunos sectores políticos. Este martes, el precandidato presidencial Alfredo Saade denunció que sigue sin aparecer en la publicidad política de la coalición de izquierda.

“Este video me lo envían hoy desde Bogotá. Sigo sin aparecer en la publicidad del Pacto Histórico. Excluyentes y peligrosos para la Nación. Peligrosos y sectarios que acrecientan el miedo entre votantes. ¿Mintieron María José Pizarro y David Racero?”, se preguntó el dirigente cristiano, quien acompañó su mensaje con un video donde aparece un folleto del Pacto liderado por ambos congresistas a quienes señala.

Las imágenes, como lo dice Saade, confirman que aparecen impresas las fotografías de Gustavo Petro, Camilo Romero y Arelis Uriana Guariyú, pero el religioso no fue incluido.

Usted miente porque romero tampoco tenía aval y le pregunto:

ya tenían el orden del tarjetón o también fue suerte?

Más rápido cae un cojo que un embustero.



Los invito a dejar de lado su sectarismo Anti cristiano que le hace daño al pacto histórico al país y acrecenta el miedo. pic.twitter.com/SVtzr0Xvix — SAADE PRESIDENTE 🇨🇴 2022⚖️ (@ALFREDOSAADEV) February 22, 2022

El congresista David Racero, hoy candidato a la Cámara por Bogotá y una de las personas más cercanas a Petro, no dudó en responder. “Tranquilo, candidato. Es el mismo periódico de antes. No se han vuelto a imprimir más. Le vuelvo a decir: cuando se imprime, usted no tenía aval y era incierta su participación. Dios lo bendiga”, le manifestó.

Saade, quien cada vez se ha vuelto más confrontativo, no se quedó callado y le dijo: “Usted miente porque Romero tampoco tenía aval y le pregunto: ¿ya tenían el orden del tarjetón o también fue suerte? Más rápido cae un cojo que un embustero. Los invito a dejar a un lado su sectarismo anticristiano que le hace daño al Pacto Histórico y al país y acrecienta el miedo”.

Tranquilo candidato. Es el mismo periódico de antes. No se han vuelto a imprimir más. Le vuelvo a decir: cuando se imprime, usted no tenía aval y era incierta su participación. Dios lo bendiga. — DavidRacero PactoHistórico (@DavidRacero) February 22, 2022

Racero salió nuevamente al paso y afirmó que de Camilo Romero ya tenían la noticia del aval que iba a recibir. “Mientras que en su caso, lo que sabíamos era que Justa Libres le había negado el aval. A propósito, soy muy creyente. Vengo de la teología de la liberación. Un cristianismo revolucionario, no de coyuntura”, dijo.

Esta no es la primera vez que Saade y Racero se enfrentan por la publicidad del Pacto Histórico. En enero de 2022, el dirigente cristiano denunció que no había sido incluido en la publicidad del Pacto Histórico. Incluso, anunció que citó de manera urgente a su equipo de trabajo para evaluar si continuaba o no en la consulta del Pacto Histórico.

En la época, Racero se excusó y Saade siguió en la coalición de la izquierda. “Tengo entendido que David Racero da una excusa, dice que yo no tenía aval. Es una excusa que no llena las expectativas, pero hoy decidimos en esta reunión cerrar ese capítulo”, expresa. “Intencional o no, si no nos ponen en la publicidad del Pacto, nosotros hacemos nuestro trabajo”, aseveró en su momento.

La llegada al Pacto Histórico de Alfredo Saade, aunque contó con el aval de Gustavo Petro, no fue bien vista por algunos sectores de la izquierda radical.