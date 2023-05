Sigue la puja en Tierrabomba por un predio que la Armada dice que es suyo

Continúa la puja entre la Armada Nacional y las comunidades de Tierrabomba por cuenta de un predio. Comunidades afro denunciaron que la semana pasada hubo una incursión de integrantes de la Armada, pero desde hace dos meses el Ministerio de Defensa ha reclamado la propiedad del territorio.

Aunque para este viernes -12 de mayo- está programada una reunión entre las partes, lo cierto es que la propiedad, de al menos 300 hectáreas del terreno de Punta Arenas, ubicado en la Isla de Tierra Bomba, frente a Cartagena, mantiene vigente un enfrentamiento entre la comunidad negra que tiene su asentamiento en lugar desde hace más de dos siglos con la Armada Nacional, la cual incluso realizó una incursión al sector que fue considerada por la población como un abuso de autoridad y la misma estuvo en cabeza del abogado Juan Fernando Royero, quien representaba supuestamente a la Armada.

Punta Arena está compuesta por al menos 700 familias que han habitado el territorio desde hace más de 200 años, y desde hace al menos dos décadas está en una lucha jurídico política para el reconocimiento de sus derechos ancestrales y tiene razones para temer ser desalojada de su hogar por la intervención del Gobierno.

La líder comunal, Caridad Coneo, aseguró en tal sentido, que el pasado jueves 4 de mayo “uniformados armados llegaron a la isla, amedrentando a los raizales y reclamando la propiedad de las tierras como propias de la Armada Nacional. Estas actuaciones constituyen una amenaza grave para las comunidades negras que han luchado por la consolidación histórica de sus derechos territoriales, derechos que han sido tramitados de manera legal ante las autoridades gubernamentales y de protección constitucional”.

Expresó que los habitantes de Punta Arena exigen la protección de sus derechos ancestrales, los cuales no deben ser deben ser vulnerados a través de la intimidación por parte de uniformados.

“Tenemos que hablar de todo un territorio, no se trata de un sólo lote individual, es un territorio del cual la Armada Nacional dice que tienen derecho y que Punta Arena le pertenece a ellos, cosa que no es así, nosotros estamos tenemos esos lotes hace más de 200 años, nuestros ancestros están ahí enterrados lo cual nos da la seguridad que el terreno nos pertenece. Nosotros estamos regidos por la ley 70 del 93 en donde nos catalogan como una comunidad especial. Ellos entonces consideran que pueden entrar al territorio porque son Armada, porque son gobierno”, expresó la líder Coneo.

Precisó que la Armada, del territorio de Tierra Bomba solo tienen un pedazo que es denominado Los Polvorines, el cual queda distante del centro poblado de Punta Arenas.

“Ya nosotros con ellos tuvimos un acercamiento, unos pequeños preacuerdos, donde solicitamos de manera verbal, porque no hemos terminado el proceso, donde expresamos la solicitud de titulación colectiva para evitarnos todas estas opresiones de parte de la Armada. Tenemos miedo a la expropiación, tenemos miedo a que nos saquen, pero vaya sorpresa que entraron el pasado 4 de mayo a hacer una caracterización de la comunidad. La reunión era para decirle a la Armada era para decirle que no vamos a permitir esas arbitrariedades, que cada vez que ellos quieran entrar lo haga y segundo que no cumplieron los preacuerdos que tenemos que era la solicitud de titulación colectiva ante el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, estamos en el proceso de mediciones, en el censo interno y en el proceso de estatus de nuestra comunidad”.

En marzo de este año, la Armada Nacional emitió un pronunciamiento en el sentido que ratificaba el derecho a la propiedad del territorio. “Es el Ministerio de Defensa Nacional su legítimo propietario, título que adquirió como resultado del proceso de clarificación de la propiedad realizado sobre la totalidad de la Isla de Tierrabomba por parte del extinto Incoder en el año 2015. En tal virtud, se vienen adelantando acciones tendientes a la restitución de los terrenos ocupados de manera ilegal en esta Isla, y en general en todo el territorio nacional. Dada su naturaleza fiscal, este predio es imprescriptible, por lo cual se da aviso a la población en general que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que pretenden su venta”, se indicó en su momento.

También se indicó que la Armada Nacional es “respetuosa de la Constitución, la Ley y los Derechos Humanos, y ha estado comprometida con la seguridad y con el apoyo al desarrollo de las comunidades de la zona insular del Distrito de Cartagena”.