“Siguen los mismos problemas de fondo”: fiscal Barbosa se va de frente contra la ley de sometimiento propuesta por el Gobierno Petro

En diálogo con José Manuel Acevedo en Noticias RCN, el fiscal Francisco Barbosa nuevamente expuso sus reparos sobre la iniciativa de ley de sometimiento que está impulsando el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Barbosa señaló que ha obrado con firmeza en la defensa de institucionalidad colombiana y, gracias a ello, se ha logrado impedir que el narcotráfico “pase en esos proyectos que se están presentando y que tenemos que ponerle freno a las intenciones de que se desmantele el Estado de derecho”.

De igual manera, admitió que en este momento se siente engañado ante el proceder del Gobierno Petro tras haber sostenido una reunión en donde se presentaron sus diferentes reparos sobre la ley de sometimiento que busca impulsar el mandatario.

De acuerdo con el fiscal Barbosa, él sostuvo un encuentro con el presidente Gustavo Petro en donde señaló nueve puntos que debían considerarse para consolidar una mejor normativa, pero el resultado de dicha reunió generó un resultado que lo dejó decepcionado.

Presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. - Foto: Presidencia

Barbosa afirma que en su momento, el presidente Petro le indicó que sus reparos serían discutidos con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pero al final se radicó un texto en donde no se realizó un ajuste a profundidad en las consideraciones que él había manifestado en la reunión con el mandatario.

El fiscal General de la Nación afirmó que en el texto radicado se hizo un cambio de forma en el contenido, pero siguen estando los mismos problemas de fondo, además, precisó que se han agregado “otros problemas adicionales”.

En el desarrollo de la entrevista, Francisco Barbosa señaló que él le recomendó al presidente Petro que excluyera el concierto para delinquir agravado dentro del principio de oportunidad, reiterando que dicha decisión generaría una especie de suerte de indulto. “Se estaría perdonando a aquellas personas que cometieran delitos como genocidio, trata de menores, de personas, extorsión, secuestro, entre otros”, indicó Barbosa en su entrevista para Noticias RCN.

Por otra parte, el funcionario cuestionó que en el capítulo de víctimas se haya planteado un escenario de reparación colectiva en vez de que se realice de forma individual, “eso es una burla para las víctimas”.

Es importante precisar que el pasado 16 de marzo, el fiscal Francisco Barbosa habló en Vicky en SEMANA, donde también manifestó que sus reparos con la ley de sometimiento no es un asunto personal en contra del presidente Gustavo Petro. Pero reconoció que no es admisible que en el texto radicado no se busquen caminos para lograr consensos en los cuestionamientos presentados, en especial cuando se basan en fundamentos constitucionales.

El funcionario también manifestó sus cuestionamientos sobre la propuesta de concebir el principio de oportunidad como un indulto.

“Eso no puede ser visto de esa manera. Las personas que redactaron esto tienen una gran responsabilidad también frente al país. Porque no es posible que se le trate de meter trampas al país. Eso es una trampa lo que se ha hecho y las trampas tienen que ser denunciadas desde el punto de vista político. Desde el punto de vista judicial tendrán unas explicaciones. Pero mi tarea, en este caso legislativa, es la de poder decir cuál es el fundamento y la protección del sistema constitucional en Colombia”, agregó en Vicky en SEMANA el fiscal Francisco Barbosa.

El fiscal Francisco Barbosa manifestó sus reparos ante la ley de sometimiento. - Foto: Fiscalia General de la Nacion

Posteriormente, Barbosa manifestó que se están extendiendo los beneficios a varios delitos mediante los principios de oportunidad: “Yo llamo indultos camuflados como si fuera un proceso de paz a personas que hayan cometido concierto para delinquir agravado (...) con unos delitos que tienen una connotación gravísima con otros delitos, como lo son trata de menores, tráfico de niños, todo lo relativo a extorsión, genocidio y de lesa humanidad”.

Esto llevaría al otorgamiento de beneficios a cientos de personas que están actualmente privadas de su libertad: “Podrían salir de la cárcel no solo los cabecillas, sino todas las personas que están por debajo y que hubiesen cometido esos delitos, es decir, la preocupación según la revisión que hemos hecho es que 3.500 o 3.600 personas, directamente, podrían salir de la cárcel, lo cual es muy grave”, agregó el funcionario.

Para el fiscal general, se sigue confundiendo la figura de sometimiento a la justicia con la del proceso de paz, hecho por el cual advirtió que la mayoría de sus observaciones no fueron atendidas por el Gobierno: “Se incluye una cláusula dentro del artículo 324, numeral primero, del Código de Procedimiento Penal, donde se dice que se puede ampliar a personas que hayan cometido delitos inferiores a los seis años y que estén en centro carcelario: son 217 delitos”.

¿Barbosa es enemigo de la paz?

En otro aparte de la conversación que el fiscal Barbosa sostuvo con Noticias RCN, el funcionario se declaró amigo de la paz y recordó que en su momento suspendió órdenes de captura contra el ELN y disidencias de las Farc. Además, afirmó que gracias a esas decisiones de la Fiscalía, el presidente Petro logró establecer dos mesas de negociación con dichas organizaciones.

Sin embargo, el jefe del ente acusador reiteró sus reparos sobre el manejo que el Gobierno Petro ha tenido en la búsqueda de su iniciativa de la ‘paz total’, recalcando que el cese de hostilidades se realizó sin una debida delimitación geográfica. Además, precisó que las solicitudes de suspensión del orden de captura contra integrantes de organizaciones criminales requieren de una revisión cuidadosa.

Francisco Barbosa asegurá que no es un enemigo de la paz. - Foto: Fiscalia General de la Nacion

“Yo quiero hacer el siguiente balance: se expidieron 5 decretos o 6 a finales de diciembre del 2022, donde se suspendieron actuaciones policivas y militares en el territorio nacional sin delimitación geográfica. Al mismo tiempo, cese de hostilidades y cese al fuego con organizaciones no solamente guerrilleras, sino organizaciones de alto impacto como paramilitares y narcotraficantes, y esto lo hicieron sin delimitación geográfica. Luego piden una orden de suspensión de órdenes de captura con fines de extradición de esos narcotraficantes, algo que se niega por parte de la Fiscalía y posteriormente nos secuestran 3 fiscales en Tarazá y un funcionario judicial, quienes pasan al lado del Ejército en la carretera, los retienen, uno de los secuestradores es ´Gonzalito’, el segundo del Clan del Golfo, quien además se identifica y le dice a estos fiscales que no hay ningún problema y que regresen a Medellín. A ese personaje se le negó la suspensión del orden de captura en la Fiscalía, pero posteriormente aparece una resolución que no conocíamos, reservada y hay que ver exactamente cómo es que vamos a empezar a verificar todas estas resoluciones donde se le permite al hijo de la ‘Gata’, que asesinó a un periodista y fue condenado a 29 años de cárcel, ser designado como gestor de paz y a los pocos días el abogado pide la libertad”, relató el fiscal Barbosa para el medio en mención.

Finalmente, Barbosa aclaró que él no ha obrado de forma intransigente ante los anhelos de paz, puesto que solo está presentando ante los colombianos una serie de “objeciones legítimas” y que son constitucionales, “para evitar que el país caiga en manos del narcotráfico”.