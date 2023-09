Sociedad Aérea de Ibagué dice que ‘narcopiloto’ no dará información de campaña Petro en Estados Unidos

No obstante, la empresa de aviación Sadi S. A. S. ha sido enfática en aclarar que la avioneta que llevaba el cargamento de cocaína no era de su propiedad y, de hecho, portaba la matrícula norteamericana N722KR. Cuando se conoció el escándalo del cargamento de cocaína, los empresarios Carlos Eduardo Restrepo Osorio y Miguel Jaramillo Arango, propietarios de la avioneta aseguraron no tener nada que ver con lo sucedido.