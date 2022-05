“Te sacaré sonrisas ya sea jugando fútbol con nuestros perros”: la carta de Antonella Petro a su papá

Antonella Petro es uno de los personajes más queridos de la campaña presidencial. A la hija del candidato Gustavo Petro, los colombianos la conocen desde hace cuatro años, cuando con su inteligencia y belleza le sacó más de una sonrisa a la muy polarizada campaña.

La adolescente, hoy de 14 años, le escribió una carta a su papá, por invitación de SEMANA. Este es el mensaje:

“Estaré contigo en las buenas y en las malas. Te sacaré sonrisas, ya sea jugando fútbol con nuestros perros y leyendo los libros que tanto te gustan. Recuerda aquella vez que enfrentaste, por mí, tu mayor miedo: subirte en una montaña rusa conmigo. Eso me demuestra tu amor incondicional. Te agradezco por cuidarme, por hacerme feliz. A pesar de tus ocupaciones siempre has intentado estar a mi lado y sé que ahora es Colombia la que debe recibir todo lo que yo he recibido durante todos estos años. Es el turno de que tú seas el papá de todos los colombianos”.

Gustavo Petro con su familia votando - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Los hijos de Gustavo Petro resaltaron en la carta las enseñanzas de su padre, como la importancia de adquirir conocimiento.

“Desde que fuimos pequeños nos decías que leyéramos, que el saber está en los libros y que de ellos dependía nuestro futuro. Hiciste que el pilar fundamental de nuestra infancia fuera la educación y, por ello, ese también es un pilar base de tu programa de gobierno”.

“Ser hijas e hijos tuyos, siempre ha sido un gran orgullo a pesar de las dificultades y de los sacrificios que tu gran labor por el país nos ha aportado en nuestro desarrollo como personas. Cuando se es hija o hijo de una de las personas más importantes del país, siempre se está atado a la vida pública, a que los reflectores, que están encima de ti, también estén encima de nosotros y ello no ha sido fácil para ninguno de nosotros”.

