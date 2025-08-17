Suscribirse

Nación

Temblor en Colombia sacudió a Boyacá en la noche del domingo 17 de agosto

El departamento de Boyacá, en particular, es una zona en la que con cierta frecuencia se presentan movimientos de tierra debido a sus condiciones geológicas.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

18 de agosto de 2025, 1:39 a. m.
Los temblores, que incluyeron dos eventos importantes en Nariño, han sido ampliamente sentidos en Pasto y sus alrededores.
Las autoridades continúan monitoreando la situación. | Foto: Getty Images

En horas de la noche de este domingo 17 de agosto, un nuevo movimiento telúrico fue reportado en el país por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Según el informe oficial, el temblor ocurrió a las 6:48 de la tarde y tuvo como epicentro el municipio de Páez, ubicado en el departamento de Boyacá.

Contexto: Esto es lo pasa en la superficie, o bajo tierra, después de un temblor, según el Servicio Geológico Colombiano

El sismo alcanzó una magnitud de 3.4 y fue registrado con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, lo que suele hacer que este tipo de movimientos se perciban con mayor claridad en las zonas cercanas al epicentro.

Aunque por sus características no se trata de un evento de gran magnitud, el reporte confirma la constante actividad sísmica que se registra en distintas regiones de Colombia. El departamento de Boyacá, en particular, es una zona en la que con cierta frecuencia se presentan movimientos de tierra debido a las condiciones geológicas propias del territorio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre afectaciones materiales ni personas lesionadas a causa del temblor, pero el evento generó atención entre la población de Páez y municipios aledaños, quienes sintieron la sacudida en diferentes niveles de intensidad.

Lo más leído

1. Gustavo Petro reprocha duramente al papá de Miguel Uribe Turbay por ofrecerle el legado de su hijo a Álvaro Uribe. Esto le dijo
2. ¿Qué dice Polymarket, el mercado de apuestas, para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia?
3. En imágenes: así fue la lujosa boda de Sara Corrales en Medellín; la actriz lució más de tres vestidos y presumió cada detalle

El Servicio Geológico Colombiano recordó que Colombia es un país con una alta actividad sísmica debido a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico y la interacción de diversas placas tectónicas, por lo que este tipo de reportes forman parte del monitoreo constante que se realiza para mantener informada a la ciudadanía sobre la ocurrencia de sismos.

Recomendaciones frente a un sismo

Ante la ocurrencia de un movimiento telúrico como el registrado en Boyacá, el Servicio Geológico Colombiano y las autoridades de gestión del riesgo suelen recordar a la ciudadanía algunas medidas básicas de prevención y seguridad:

  • Conservar la calma: Evitar entrar en pánico es fundamental para poder actuar de manera adecuada y protegerse.
  • Ubicarse en zonas seguras: Durante el temblor, lo recomendable es refugiarse en espacios alejados de ventanas, espejos o elementos que puedan caer. Los marcos de las puertas y las columnas suelen ser puntos más estables.
  • No usar ascensores: En caso de encontrarse en un edificio, se debe evitar el uso de ascensores y, si es posible, evacuar por las escaleras una vez termine el movimiento.
  • Tener un plan de emergencia: Disponer en casa de un kit con linterna, radio, botiquín, agua y alimentos no perecederos puede ser de gran ayuda en caso de emergencias mayores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En imágenes: así fue la lujosa boda de Sara Corrales en Medellín; la actriz lució más de tres vestidos y presumió cada detalle

2. Murió Indira, la tigresa de Bengala del Zoológico de Cali tras ser atacada por su hijo; esto fue lo que pasó

3. Tabla de posiciones tras Tolima vs. Millonarios: El embajador sigue sin ganar y se hunde en el fondo de la clasificación

4. Elecciones en Bolivia: el presidente se definirá en segunda vuelta entre candidatos de derecha, según proyecciones

5. Temblor en Colombia sacudió a Boyacá en la noche del domingo 17 de agosto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor hoyBoyacáTemblor en ColombiaSismo en Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.