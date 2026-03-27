Nación

Teniente (r) rompe en llanto y se arrodilla frente a familiares de víctimas por casos de ‘falsos positivos’ en audiencia de la JEP

El encuentro se dio durante una diligencia sobre ejecuciones en el Oriente antioqueño.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

27 de marzo de 2026, 6:15 p. m.
Reciente audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizada en Medellín.
Reciente audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizada en Medellín. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @JEP_Colombia

Durante una reciente audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizada en Medellín por casos de “falsos positivos” en el Oriente antioqueño, Rosalba Quintero y Yésica Giraldo protagonizaron un acto de perdón hacia el teniente (r) Andrés Mauricio Rosero Bravo, quien reconoció haber ordenado el asesinato de su familiar John Darío Giraldo Quintero el 6 de septiembre de 2003 en una vereda de Cocorná.

Coronel (r) Carlos Soler lanza alerta sobre la JEP: “La presunción de inocencia está rota para miembros de la Fuerza Pública”

En medio del acto, el exmilitar expresó su arrepentimiento cuando Yésica Giraldo, acompañada de su abuela Rosalba, se dirigió a Rosero Bravo con un mensaje directo:

Yo sé que no es fácil para usted, para mí tampoco, pero aquí estamos, ustedes asumiendo su responsabilidad y nosotros aquí enfrentando este dolor. De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo, si lo permite y si lo desea. Perdonado”.

Tras estas palabras, el teniente (r) rompió en llanto y cayó de rodillas frente a ellas. Ambas lo abrazaron, en un gesto que, según expresaron, hace parte de su proceso personal.

Nación

Pronóstico del clima para estos últimos días de marzo; Ideam advierte lluvias en estas regiones de Colombia

Medellín

Habilitan la vía hacia la Costa Atlántica, a la altura de Zaragoza, Antioquia, que estaba bloqueada por el paro minero

Nación

Procuraduría suspende a secretarios de Cali por desacato a tutela: lío en el jarillón del río Cauca

Nación

Familiares del profesor de la Universidad Externado le piden a la Fiscalía capturar a todos los implicados: “Nadie se puede imaginar el dolor”

Bogotá

¿Qué tienen de especial los nuevos buses que entrarán en operación en Bogotá? Esto es lo que debe saber

Nación

Pilas: estos son los horarios de atención de los bancos de Bogotá y Medellín durante la Semana Santa 2026

Cali

Edificios emblemáticos de Cali que apagan sus luces en la Hora del Planeta este sábado 28 de marzo

Nación

Operación mordaza: militares buscarían tapar la verdad de los falsos positivos

Nación

Falsos positivos: coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de La Popa, aceptó cargos ante la JEP

Nación

Falsos positivos: comienza el juicio en la JEP contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa

Este es un momento que nosotros necesitamos para poder salir y sanar este dolor”, le dijo Yésica, a lo que él respondió: “Necesitaba este perdón en mi corazón. Perdón por tanto dolor”.

Durante la diligencia, la familiar reiteró la decisión de otorgar el perdón y destacó la importancia de conocer la verdad: “Aceptamos este perdón. Gracias por su grandeza, por su bondad. Eso se lo debemos gracias a Dios y a todos los procesos espirituales que hemos podido vivir. Y queremos transmitirle esto a usted. Gracias a usted por habernos contado la verdad y por haber estado de frente a nosotros. Muchas gracias a usted. Esperamos que siga colaborando en muchas cosas para que muchas familias puedan tener esta sanación”.

Por su parte, el exmilitar afirmó su intención de contribuir a la reparación: “Este hombre que hizo eso, el que están abrazando ahora, no es uno, es otro. Gracias (...) Mi disposición y todo mi ser están acá para tratar de reparar todo este sufrimiento y todo este daño que causamos. De parte mía y de que todos los muchachos vamos a estar dando vida y corazón para el resto de nuestras vidas para ustedes”.