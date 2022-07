Tik Tak: ¿De la Calle: secuestrado en Verde Oxigeno?

No, pero parecería. Terminó expulsado del partido de Ingrid Betancourt, que generosamente le dio el aval para que pudiera ser congresista. Y es tanta su felicidad de haber recuperado “la libertad”, que parecería que al ex negociador de la paz con las Farc, lo hubieran llevado a ese partido encadenado, como sí estuvo casi 7 años Íngrid en su secuestro. ¿Un hombre de su trayectoria, en este sainete? Escuche a María Isabel Rueda.

A las 6:12 minutos de la mañana suena el segundo Tik Tak de hoy lunes 18 de julio en SEMANA y suena por el lado del sainete que resultó primero el aval y después la expulsión de Humberto de la Calle y de otro congresista del partido de Ingrid Betancourt, Verde Oxígeno.

Nos habíamos quedado el viernes pasado en que de la Calle, gran artífice de la institución de la tutela en la Constitución del 91, pues más o menos abusaría de ella para tratar de impedir que el sábado pasado se reuniera una asamblea de Verde Oxígeno, donde supuestamente cambiarían los estatutos para obligar a de la Calle y a su compañero a hacerle oposición a Petro y cargar con la mitad de las deudas electorales del partido.

La Asamblea efectivamente se reunió, porque no se alcanzó a fallar la tutela y aparentemente en un momento dado había como un pacto para que de la Calle y su compañero repitieran en un proceso que fue estrenado por Roy Barreras y Armando Benedetti cuando se hicieron expulsar, pero discreta y acordadamente con el Partido de la U para ingresar al Pacto Histórico.

Pero de la Calle no fue tan discreto, como no pudo parar la asamblea de Verde Oxígeno, se hizo partícipe de ella en un vídeo en el que dijo “Del colegio me iban a echar por irreverente, ahora regresa un juicio teológico, pero eso no afecta a mi curul, sigo en el Congreso cumpliéndoles a mis electores, mi lealtad es con ellos y les voy a cumplir, ¡viva la libertad!”.

Pues lo de un juicio teológico es un vainazo a Ingrid, desde luego, porque ella se dedicó en los últimos años de su vida a estudiar teología, decirle “viva la libertad” a Ingrid Betancourt, en cambio es casi ofensivo, porque la diferencia es que ella estuvo efectivamente secuestrada por las FARC, siete años y de la Calle, por cierto, negociador del acuerdo de paz con sus secuestradores, aceptó libremente el aval de Verde Oxígeno, él no llegó allá secuestrado, pero seguramente se sintió como tal, en teoría porque la directriz de la fundadora del partido Ingrid Betancourt fue la de hacerle oposición a Gustavo Petro y de la Calle prefiere apoyarlo.

De todo este sainete, ¿quién sale perdiendo? Pues Ingrid porque de la Calle calificó como ilegal su expulsión y con ella, Ingrid, pierde toda su representación en el Congreso, que era de dos, de la Calle y el otro. Y ellos, en cambio, conservan sus curules luego de que se declararan en comité del Congreso, un comité del Congreso tan solo conformado por dos congresistas. Por eso, ese comité del Congreso resolvió rebelarse contra el partido que generosamente dio los avales para que sus dos miembros pudieran participar en las elecciones.

¿Qué logró evitar Ingrid? Que el resucitado Partido Verde Oxígeno quedará escindido en dos partidos con personerías jurídicas distintas, lo cual ella denominó como un intento de robo del Verde Oxígeno, le iban a robar su partido, dijo ella.

No deja de ser lamentable, sin embargo, que un hombre de la importancia de Humberto de la Calle haya pasado de candidato presidencial, en un fallido intento que le costó al erario público 48.000 millones de pesos, a congresista hoy expulsado del partido en representación del cual llega el Senado y por cuenta de ello de la Calle dice haber recuperado la libertad.