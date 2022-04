Tik Tak: el papa y la campaña presidencial

Según María Isabel Rueda, las explicaciones del nuncio apostólico en Colombia no lograron disipar completamente una duda: ¿rompió el papa Francisco su neutralidad en las elecciones presidenciales colombianas?

A las 7:38 a. m. suena el primer Tik Tak de hoy, lunes 11 de abril, en SEMANA y suena por los lados del nuncio apostólico en Colombia, Luis Mariano Montemayor, porque no queda clara la actitud del papa Francisco y de sus oficinas vaticanas, ni de su nunciatura en Colombia sobre los criterios que utilizó el alto pontifique para escoger a cuáles candidatos presidenciales colombianos invitaría a verse con él.

Tenían que ser conscientes tanto el papa como su staff de que cualquier entrevista con el papa Francisco, en medio de una campaña a la presidencia, implica una serie de señales y mensajes que van implícitos.

Y quizás consciente de ello, pero muy tarde ya, el nuncio apostólico Montemayor resolvió explicar ayer en una entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Caracol Noticias, que tanto la invitación a Gustavo Petro como la de Hernández se produjeron cuando eran apenas precandidatos, pero que ya todos los aspirantes son candidatos y que por lo tanto y mientras termina esta campaña no habrá más entrevistas con el papa.

Sin embargo, las explicaciones del nuncio tienen una imprecisión, a Gustavo Petro el papa Francisco lo recibió siendo precandidato, pero a Rodolfo Hernández lo recibió cuando ya era candidato, porque el exalcalde de Bucaramanga no dependía de ninguna consulta, como si lo hacía Petro para adquirir su estatus de aspirante formal a la presidencia. Él se inscribió cuando se le dio la gana con su vicepresidenta y quedó de candidato.

De manera que estas entrevistas con el papa salieron muy mal desde el punto de vista de su oportunidad, porque si el pontífice solo estaba dispuesto a recibir precandidatos dice mucho que Gustavo Petro hubiera sido el primero y el único. Pero si resolvió el papa invitar candidatos, pues porqué dice ahora que no, que ya no los va a invitar más.

También huele a que con la invitación que le hizo a Rodolfo Hernández, enviaba el mensaje de que no podía cerrarle la puerta a otros aspirantes que hubieran querido darse un bañito de popularidad con el papa en un momento electoral clave como este, antes de una reñida primera vuelta electoral.

En cuanto a qué le apuntó el papa al prestigio de sus visitantes, pues no hay duda de que a Petro le sirvió mucho, que en un país católico como este se supiera de su entrevista con el Papa aunque no hubiera fotos, ni videos, ni registros gráficos de ninguna especie, salvo por un conveniente montaje falso en redes que, sin importar que no se tratara en una foto auténtica, pues ilustró perfecto la suerte del afortunado Gustavo Petro.

A Rodolfo Hernández ya no le alcanzó el prestigio del papa, porque el que pega primero, pega mejor y Petro pegó primero. Lo de Rodolfo quedó como un remedio de un favoritismo completo por parte del papa, que quedó flotando en el ambiente justa o injustamente. De manera que a la nunciatura colombiana, un consejo: no rompa su neutralidad en esta difícil campaña presidencial, no es ‘fair play’ o juego justo hacerlo.