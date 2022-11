Tik tak: Hidroituango parece “rezado”

Este importante proyecto, que debería entrar en funcionamiento este miércoles, es obvio que no lo hará. No se han logrado encender de manera definitiva sus dos primeras turbinas y hasta una boa constrictor parece empeñada en no dejar que arranque la hidroeléctrica, que algún día deberá proporcionar el 17 % de la energía nacional. Pero lo de “algún día” no tiene plazo cierto, y por momentos parece como si el Gobierno nacional fuera su peor enemigo. Escuche a María Isabel Rueda.