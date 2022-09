Tik Tak: La reculada del canciller Álvaro Leyva

A las 6:44 minutos de la mañana suena el segundo Tik Tak de hoy jueves 15 de septiembre en SEMANA y suena por los lados de la reculada del canciller Álvaro Leyva, porque primero nos dejó boquiabiertos con la decisión de Colombia de no asistir vergonzosamente, a la sesión extraordinaria de la OEA para condenar las violaciones de los derechos humanos de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, alegando razones humanitarias reservadas.

Luego de que se armara el escándalo, el canciller Leyva aceptó que Colombia aspiraba a montar un mecanismo para que Nicaragua liberara a algunos presos políticos, incluyendo candidatos y prelados de la Iglesia, pero obviamente las aspiraciones de Colombia cayeron en el vacío.

En un comienzo, por los lados del embajador escogido por Colombia para mandar a Nicaragua, el exmagistrado la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas, como que se quiso insinuar que Colombia no sabía de la reunión, que no le habían informado, quizás para que la culpa recayera en el equipo de la embajada que tenía montado el exembajador Alejandro Ordóñez, para Petro su archienemigo.

Luego quedó claro que se había tratado de una orden expresa el Gobierno colombiano la de ausentarse de esa reunión, pero quedamos internacionalmente tan, pero tan mal, que ahora sí nos preparamos a firmar, en vísperas claro, de que el presidente colombiano Petro se dé su bañito popularidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un documento en conjunto con otros 40 países, dejando sentada una fuerte crítica por lo mismo por lo que no quisimos firmar el documento de la OEA, por la violación de los derechos humanos Nicaragua por cuenta del dictador del Ortega. Que según Leyva, sí, en realidad es un gran violador de los derechos humanos.

Y la tapa: ahora pretendemos cambiar al equipo jurídico que hasta hoy nos ha manejado la respuesta a la investidura de Nicaragua contra nuestros mares en la Corte Internacional de La Haya. En un tremendo contraste con la estrategia de Nicaragua que tiene el mismo equipo jurídico de toda la vida para sacar adelante sus pretensiones usurpadoras contra Colombia con cuya constancia ha pelechado en La Haya

¿Qué pasó en 15 días para que Colombia descubriera por fin que Nicaragua si se violan los derechos humanos de manera sistemática y que no podemos quedar por fuera de la comunidad internacional que condena a Daniel Ortega y a su combo? Eso es precisamente lo que se llama una reculada, palabra lo suficiente fea como para expresar lo que pretende expresar exactamente.

Con el anuncio, en su primera alocución presidencial, de que el viernes arranca el primero de 50 diálogos regionales vinculantes, es decir, que sus conclusiones serán obligatorias nacionalmente, el presidente Petro le concede al ELN su sueño de una “convención nacional”. O sea, que el proceso con el ELN ya arrancó. Pero hasta ahora solo hay concesiones de acá para allá. ¿Y qué hay de allá para acá? ¿Estaremos yendo hacia una Asamblea Constituyente, pero por la puerta de atrás? Escuche a María Isabel Rueda.

A las 6:31 minutos de la mañana suena el primer Tik Tak de hoy jueves 15 de septiembre en SEMANA y suena por los lados del proceso de paz con el ELN, porque este ya comenzó y todavía pensábamos que estábamos en los preparativos, pero no nos habíamos dado cuenta de que esto ya arrancó.

Porque el punto primero de la agenda común pactada con ese grupo guerrillero bajo el gobierno Santos lo encabeza algo que se llama participación de la sociedad en la construcción de la paz y lo que puede entenderse es que esa participación quedó activa desde anoche, con el primero de los 50 diálogos regionales vinculantes que arrancará mañana y que anunció en su primera locución presidencial el presidente Petro.

Pero volvamos a la agenda común: lo pactado con el ELN indicaba que esa participación de la sociedad sería “en función de iniciativas y propuestas que hagan viable la paz en un ejercicio dinámico, activo, incluyente y pluralista que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones”.

Si ustedes comparan con lo que el presidente Petro dijo anoche, pues es casi igual, en los mismos términos, las mismas palabras y va para lo mismo. Con esa frase, en ese entonces, queda recogida la vieja aspiración del ELN consistente en que la paz que se negociara con ellos debía estar precedida por eventos de participación de la sociedad que propiciaran transformaciones para la nación y sus regiones.

Los 50 diálogos regionales que serán públicos en plazas públicas que el presidente Petro inaugura, son mucho más amplios de lo que alguna vez imaginó el ELN. Primero, son vinculantes, por qué se incluirán como mandatos soberanos en el Plan Nacional de Desarrollo. La metodología la ordena Planeación Nacional y su objetivo será construir la paz total, no solo la paz con el ELN. Pero como siempre lo que hizo este grupo guerrillero, la ciudadanía será parte activa en los diálogos.

No solo estos diálogos van a nutrir temáticamente en la mesa de negociaciones, sino que van a ser territorial y nacionalmente vinculantes, ¿no será una prueba contundente de que el proceso de paz con el ELN ya arrancó?

Lo malo es que parecemos resignados a que todo sea unilateral por ahora. Es decir, solo de este lado para allá, porque de parte del ELN, o sea de allá para acá no hemos escuchado ningún compromiso de no secuestrar, no volar oleoductos, no reclutar menores, no narcotraficar. Es decir, el país entra en modo diálogo nacional y regional, aunque no sabemos si sus conclusiones terminarán siendo equivalentes a montar una Asamblea Constituyente pero por la puerta de atrás