Tik Tak: ¿qué tan realista es que China invada Taiwán?

Suena el primer Tik Tak de hoy miércoles 3 de agosto en SEMANA y suena por los lados de una pregunta: ¿se salió Nancy Pelosi con la suya en su retadora visita a la isla de Taiwán?

Ayer, a los ejercicios militares chinos en las cercanías de Taiwán, que por fortuna no pasaron a mayores o no pasan todavía, se sumaron medidas económicas a la retaliación del Gobierno chino: suspendió las exportaciones de arena natural a Taiwán y las importaciones de Taiwán de determinados tipos de fruta y de pescado.

Increíblemente, el mayor socio comercial de la isla es la China continental, pero, como también es su peor enemigo, cualquier detallito de índole geopolítica puede poner todo ese comercio en riesgo. Las paganinis fueron las exportaciones de piñas, manzanas y pescado, del mero principalmente. La disculpa de China es que los empaques de la comida de mar que estaban llegando de Taiwán están contaminados con nuevo coronavirus.

La pregunta final en medio de estas casi que anecdóticas reacciones chinas por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, es si China podría invadir a Taiwán. En las últimas horas, China anunció ejercicios militares en seis áreas cercanas a la isla, ¿pero eso podría agrandarse y llegar a que se la tome a la fuerza?

Bajo la China de Xi Jinping, la Armada de Liberación Popular lo hace crecientemente plausible, especialmente después de la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, como siempre hay un pero, Taiwán tiene sus defensas y está respaldada por la ayuda de Estados Unidos; luego, esa batalla augura que sería bastante sangrienta.

Desde 1979 existe una ley en el Congreso de Estados Unidos que abrió el camino para que el ejército gringo intervenga si China trata de invadir a Taiwán, pero podría intervenir, es decir, no sería obligatorio. De todas maneras, un intento semejante requeriría que China desplace miles de tropas a Taiwán por tierra y aire, y que se tome sitios vitales como puertos, ferrocarriles, centros de comunicaciones, aeropuertos... y se encontrará con ciudades llenas de potenciales insurgentes.

Se dice que Taiwán tiene la más grande armada medida por el número de buques y, desde luego, quedarían abiertas sendas invitaciones para la intervención internacional en ese nuevo conflicto. La guerrilla urbana en Taiwán también representaría un riesgo militar y político para Xi Jinping y el Partido Comunista Chino; aunque suene inverosímil, dicen los expertos, probablemente a China todavía le falten el equipo y las habilidades para hacer esa invasión a Taiwán creíble.

Pero como dice algún analista citado por The New York Times, muchas evaluaciones se pueden hacer sobre la posibilidad de que China invada exitosamente a Taiwán, pero lo que finalmente importa es si China cree que puede hacerlo, no si nosotros creemos que puede hacerlo.