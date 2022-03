Tik Tak: se alarga el misterio de los ‘vices’

María Isabel Rueda cuenta que, según el registrador, el plazo para escoger candidatos a Vicepresidencia no se vence hoy, pero tampoco se sabe muy bien cuándo, porque será cinco días después de que se publiquen los escrutinios. Por lo pronto, Sergio Fajardo ya escogió al exministro Luis Gilberto Murillo, quien aún cree que le puede construir a Fajardo lazos con el Partido Liberal.

Suena el segundo Tik Tak de este viernes 18 de marzo en SEMANA y suena por los lados de las nuevas movidas de los candidatos y de las decisiones que a algunos de ellos les falta tomar antes de que los coja la noche.

Pero resultó que ahora el plazo para anunciar los coequiperos vicepresidenciales no se vence hoy viernes, como se había anunciado, sino cinco días después de que el registrador y el Consejo Electoral informen acerca de los escrutinios definitivos de las elecciones del domingo. Es decir, pues no se sabe exactamente cuándo se vence ese plazo, porque puede ser desde la semana entrante si es que digamos los escritorios pues salen el lunes a más tardar, o la semana que sigue si es que se demoran un poco con esta controversia.

Ya Sergio Fajardo no tiene ese afán porque escogió al exministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, que curiosamente llegó al cargo de ministro en su momento como cuota de Cambio Radical, partido que después abandonó. Es un hombre bastante meritorio, educado con una beca en la antigua Unión Soviética, habla varios idiomas y es un experto en el tema ambiental, pues además será la cara de la inclusión de los afrodescendientes colombianos.

Pero yo no sé si el nuevo vicepresidente de Sergio Fajardo sepa algo muy importante, que si el expresidente César Gaviria no quiere saber nada de Sergio Fajardo es porque Fajardo desde el primer día advirtió que no quería saber nada de ese partido liberal de César Gaviria, y Murillo precisamente dice que una de sus virtudes es su capacidad de servir de puente con otros partidos, entre ellos el Partido Liberal.

Pero esa no es la única curiosidad que ha producido la escogencia de Fajardo, también está el comunicado, primero, de Francia Márquez asegurando que Fajardo le alcanzó a ofrecer la Vicepresidencia, pero que ella no la aceptó. Y segundo, la respuesta de Sergio Fajardo a ese comunicado que cariñosamente rectifica a Francia y le dice que él jamás le hizo tal ofrecimiento. El misterio, pues, queda planteado.

Por los lados de Gustavo Petro, muchos rumores y solo uno bastante seguro, Petro debe estar haciendo malabares para ponerse de acuerdo con el expresidente Gaviria sobre un nombre que pueda producir su apoyo. No se escapa de los rumores los candidatos de Federico Gutiérrez, que anda por ahora en la labor de reunirse con todas las fuerzas políticas para abrir puertas y tender puentes, que si un candidato a vicepresidente le pone otros a un candidato presidente eso no está confirmado, es más probable lo contrario, que se los quite.

Lo que está por ese lado es un candidato a la Vicepresidencia de inclusión, como es Luis Gilberto Murillo; rompe esta tradición y termina atrayendo para bajar los votos que se sientan más atraídos por sus raíces que por su ideología.