Tik tak: Una toma esperada en el Congreso

A las 6:09 a.m. suena el primer Tik Tak de hoy miércoles 8 de febrero en SEMANA, y suena por los lados del intento de toma de cientos de docentes indígenas ayer al Capitolio.

Muchos pensamos que esa imagen se veía venir, y lamentablemente es muy probable que no sea la última vez que la veamos dada la hora de protestas callejeras, que sacude el mundo y que tiene capítulo especial en Colombia liderado por el propio presidente Petro.

El presidente ya convocó una marcha para el próximo 14 de febrero en apoyo a la reforma de salud de la ministra Corcho, quien bautizó la protesta como el “14F”, que es como comúnmente se denominan esas fechas fatídicas que han marcado al mundo, como el ataque terrorista contra las Torres Gemelas, conocido como el 11S.

Indígenas se toman la entrada del Capitolio Nacional. - Foto: Cortesía

Pues la toma del Capitolio ayer es el aperitivo del 14F. ASOINCA, así se llama la Asociación de los docentes indígenas, en claro enfrentamiento con Fecode, el otro sindicato de la educación, vino masivamente a Bogotá a pedir una reforma la salud, pero sobre todo a buscar una solución a sus propios problemas.

El intento de toma no deja de ser preocupante, porque lograron sobrepasar el primer anillo de vigilancia del Capitolio. Aunque no lograron entrar al recinto, hoy amanecen acampando en sus puertas y anuncian la llegada de más refuerzos otras 2.000 personas que estarían pensando quedarse en Bogotá y quién sabe si en el Capitolio hasta el 14F.

La ministra de Salud, Carolina Corcho convocó a través de redes sociales a salir a marchar el 14F - Foto: Instagram @carolinacorcho

Entre tanto, bien interesante el derecho de petición que 20 altos exfuncionarios del sector salud, incluidos varios exministros le enviaron a la ministra Corcho pidiéndole que les responda 15 preguntas claves para entender y evaluar la reforma de la salud. Entre otras cosas le preguntan acerca de la deliberación que ella ha permitido alrededor de una reforma cuyo articulado pues no conocemos. También acerca del temido régimen de transición que ella plantea entre lo que hay y lo que viene.

Hasta le preguntan sobre qué grado de sostenibilidad tendrá esta reforma. En el fondo, hay mucho interés en saber si esta reforma, que el país no conoce, repito, sí la conocen grupos o personas que no sabemos por qué o bajo qué título participaron en la elaboración del proyecto. Como quien dice, Dr. Corcho, revele ya el articulado a la reforma porque esto ya no da más espera.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro muestra su apoyo a la reforma pidiendo a sus seguidores marchar para apoyarla. - Foto: Presidencia de la República

Y el postre: la Iglesia católica, a propósito de la reforma de la salud, llama a construir y no a destruir. Entonces sumen indígenas, toma exministros, preguntas e Iglesia. Advertencia, con tantos problemas que tiene el país, ¿qué necesidad tenía el presidente Petro de empezar su Gobierno de acabar una de las pocas cosas que sí funcionan en Colombia?