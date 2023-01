“Todos la queríamos porque era la niña del gremio”: emotivas declaraciones de un mánager que conoció a Valentina Trespalacios

En exclusiva, SEMANA entrevistó a David Sarria, mánager musical y fundador del festival Black and White, quien conoció a Valentina Trespalacios, DJ que fue asesinada el pasado fin de semana y tiene consternada a toda Colombia por la forma en la que ocurrieron los hechos.

Al hablar de Valentina Trespalacios, se menciona a una de las DJ que tenía uno de los futuros más prometedores en la industria de la música electrónica. Era una promesa en el género. A pesar de tener 21 años, ya se habría presentado en escenarios nacionales e internacionales.

Valentina Trespalacios era una reconocida DJ colombiana. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

Recientemente, había publicado en la plataforma Soundcloud su última producción musical, titulada Europa Vibes, la cual dura 46 minutos y cuenta con más de 4 mil reproducciones, 1.998 ‘me gusta’ y había sido compartida 19 veces. Los comentarios de la publicación por parte de sus seguidores son frases con las que se despiden de ella y le dan el último adiós.

La última producción de Valentina Trespalacios antes de ser víctima de feminicidio. - Foto: Soundcloud

El pasado 22 de enero, a la DJ de 21 años se le vio por última vez en un video con su pareja, John Poulos, al interior de un vehículo. Las autoridades confirmaron que ella alcanzó a comunicarse con su madre horas antes del suceso. A partir de la información preliminar de las autoridades, un reciclador encontró en Fontibón el cuerpo de Trespalacios, el cual estaba guardado en una maleta azul.

Medicina Legal le informó a SEMANA que el cuerpo tenía marcas de haber sido estrangulada y golpeada en más de una ocasión. En este momento, el principal sospechoso es Poulos, quien fue capturado en Panamá y está a la espera de ser extraditado a Colombia para completar los requerimientos judiciales.

SEMANA también pudo conocer en exclusiva que Poulos tenía planeado el crimen desde hace tiempo, puesto que alquiló un apartamento y un carro solo por cuatro días. Pese a que supuestamente vino a Colombia a establecerse definitivamente, el estadounidense nunca adquirió y arrendó un inmueble en el país por más de una semana, como le había dicho a Valentina y a su familia.

David Sarria, cuando se enteró de la muerte de la DJ, aseguró que empezó a "contactar a los medios de comunicación, a la Policía, a todo el mundo para hacer que esto se esclareciera. Siento que con la ayuda de los artistas y los DJ esto se pudo hacer viral”. - Foto: @davidsarriablackandwhite

Adicionalmente, SEMANA entrevistó en exclusiva a David Sarria, mánager musical y fundador del festival Black and White, quien conoció a Trespalacios y mostró el aprecio que le tenía.

En primer lugar, indicó que conoció a Trespalacios, aunque no tuvo una relación muy cercana con ella. La persona que hizo que ambos se conocieran es Pablo Silva, la expareja de la DJ.

“Soy muy amigo de Pablo, el exnovio con el que duró cuatro años. Pero ella había terminado con él hace un año y medio, más o menos. Y ahí fue cuando empezó a salir con esta otra persona (John Poulos)”, expresó.

Y a pesar de que no sabe la razón exacta de por qué ambos acabaron su relación, Sarria considera que se dio porque Trespalacios quería vivir otras experiencias.

Un anuncio de una presentación de Valentina Trespalacios en 2021. - Foto: Black and White

El mánager afirmó que “ella era muy joven y quería vivir otras cosas. No conocía a otras personas sino a Pablo. Imagino que cuando ella se abrió al mundo y a las redes, quiso conocer otro novio”.

Sin embargo, luego de la ruptura, la relación de ambos no se dañó, debido a que su expareja siempre estuvo junto a ella, apoyándola en los proyectos. Se podría decir que la separación quedó en buenos términos y en una buena amistad.

Era tanto el apoyo, que él la ayudaba a conseguir presentaciones y trabajos. “Pablo la seguía queriendo muchísimo y la seguía apoyando porque para él ella era su ángel. Valentina era mucho para él y lo seguirá siendo”, comentó.

Las últimas veces que Sarria se contactó con Trespalacios fue para asuntos laborales. No obstante, a él no le gustó que ellos hubieran terminado.

En la noche del viernes, Valentina Trespalacios había enviado un video a su señora madre en compañía de su novio John Poulos. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios - Cortesía a SEMANA

“Pablo siempre la trató muy bien y yo sabía que Pablo podía ayudarla en su carrera. Él era el mánager y pareja que necesita un artista”, indicó.

Asimismo, Sarria manifestó que cuando él estaba enterado de presentaciones o eventos, le comunicaba a Silva, quien le decía y le daba la oportunidad a ella. Adicionalmente, el mánager afirmó que Silva había sido el único novio de la DJ, por lo que él cree que ella quería conocer otras personas relacionadas a la industria.

Con respecto a la noticia del feminicidio, Sarria indicó que fue el propio Silva quien le comunicó el fatídico hecho. “Eran las cuatro de la mañana del lunes y me llamó Pablo. Él no me llama para cosas que no sean importantes. Entonces yo estaba dormido y le devolví la llamada. Ahí me dijo que habían matado a la niña”, narró el mánager.

Aunque en un comienzo no entendió a qué se refería Silva al final reaccionó ante la noticia: “A Vale. Yo ahí no lo pude creer. Me dijo que salió con el novio, pero que no se sabía nada”.

Desde ese punto, tanto él como Silva, junto con los familiares y amigos de Trespalacios, empezaron a manifestarse masivamente en redes sociales para que todo el mundo supiera la noticia y ayudara con la investigación en caso de tener información relevante. “Empezamos a contactar a los medios de comunicación, a la Policía, a todo el mundo para hacer que esto se esclareciera. Siento que con la ayuda de los artistas y los DJ esto se pudo hacer viral”, señaló.

Policía de Panamá capturó a John Poulos, sospechoso muerte Valentina Trespalacios. - Foto: Policía de Panamá

De la DJ destaca que era “una niña con un carácter impresionante. Lo que no quería, no lo hacía”, afirmó Sarria al mencionar que, luego de ver las noticias y conocer la información recogida por las autoridades, él cree que Poulos pudo haberse enloquecido y haber cometido el crimen.

“A pesar de que ella viajó con él a Cancún, quizá no habían compartido mucho y quién sabe, de pronto el man tomó, se emborrachó. Tengo información de que el hombre había contratado a un investigador. De pronto ese investigador le dijo algo”, afirmó.

Por otro lado, Sarria expresó que Trespalacios no era una mujer que estuviese con varios hombres o que fuese infiel. Al contrario, era seria con esa clase de cosas. “Tenía muchos amigos y todos la queríamos porque era la niña del gremio”, sostuvo al considerar que quizás ese rasgo sociable pudo haber sido el detonante para que ella y su novio discutieran.

Por la información que el manager ha visto en las noticias y medios, sí cree que Poulos haya sido el culpable y espera que las autoridades completen la investigación.