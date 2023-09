“Todos roban como un hijue****”, los escandalosos audios que revelan detalles de la corrupción en la cárcel La Picota, en Bogotá

El exalcalde no se guardó nada. Mientras un grupo de funcionarios del Inpec llegó a su casa, donde cumplía una detención domiciliaria, para instalarle un dispositivo de seguimiento electrónico , se destapó el escándalo. Los funcionarios no se imaginaron que el exalcalde iba a soltar todo en cinco minutos.

Ramiro Suárez: Llame a Oviedo y que llame al teniente y dígale, a mí me responde. Llamo al abogado, hago una carta, una denuncia contra ustedes, porque es que ustedes allá son mire, son, no ve lo que esta ha pasando en el Inpec, todo roban como un hijueputa por eso tienen a 60 ahí metidos en la Fiscalía por lo de Matamba y todos ´piden plata y piden eso y piden, ahh no que no responda.