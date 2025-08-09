Tragedia en Santa Marta: niña de seis años murió tras recibir una descarga eléctrica en Playa Dormida

Una niña de seis años murió el pasado viernes, 8 de agosto, tras recibir una fuerte descarga eléctrica en el sector de Playa Dormida, en Santa Marta.

De acuerdo con el medio local El Informador, la menor recibió la descarga tras pisar un cable en mal estado de una construcción cuando se encontraba caminando en compañía de su abuela y primos, luego de haber pasado la tarde en la playa.

Tras el choque de electricidad, la menor fue auxiliada por familiares y vecinos, quienes la llevaron a un centro asistencial cercano, donde se confirmó su deceso.

Las autoridades locales adelantan las indagaciones para esclarecer las circunstancias en los que sucedieron los hechos y determinar responsabilidades.

Santa Marta. Foto de referencia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Otros casos

Esta semana se registró un hecho similar en el corregimiento de Guaymaral, jurisdicción de Valledupar. Una mujer identificada como Sandra Paola Arévalo Paz falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras limpiaba el patio de su casa.

De acuerdo con medios locales, Arévalo, quien tenía aproximadamente siete meses de embarazo, estaba barriendo cerca a un galpón que tenía en su vivienda.

De acuerdo con el medio El Pilón, quien halló sin vida a Arévalo el pasado martes 5 de agosto, fue un vecino.

“Según el testimonio de un vecino que llegó en horas de la mañana para recoger a los niños y llevarlos al Centro de Desarrollo Infantil (CDI), encontró a la mujer tirada en el suelo y enredada en un alambre de púas, aparentemente cargado con corriente eléctrica”, se indicó desde El Pilón.

Posteriormente, autoridades judiciales llegaron al lugar y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo de la mujer, que tenía 29 años.

En cuanto a Arévalo, se indicó que era ama de casa. Sus vecinos la describieron como una mujer amable, dedicada a su hogar e hijos.

Ahora, las autoridades dieron apertura a una investigación para establecer si, efectivamente, Arévalo murió debido a una descarga eléctrica.

En otro ocurrido en junio pasado, en Cartagena, un hombre sufrió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó sin vida. Se trata de Anthuan Alexander Cruz Pestana, un joven de apenas 23 años y que falleció la mañana del pasado jueves, 19 de junio.