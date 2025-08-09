Suscribirse

Nación

Tragedia en Santa Marta: niña de seis años murió tras recibir una descarga eléctrica en Playa Dormida

El hecho ocurrió el pasado viernes 8 de agosto.

Redacción Nación
9 de agosto de 2025, 6:39 p. m.
Santa Marta vive una oleada criminal que preocupa a propios y turistas. El reciente caso de un biólogo italiano prendió las alarmas en la Unión Europea.
El hecho ocurrió el pasado viernes 8 de agosto. | Foto: león darío peláez-semana

Una niña de seis años murió el pasado viernes, 8 de agosto, tras recibir una fuerte descarga eléctrica en el sector de Playa Dormida, en Santa Marta.

De acuerdo con el medio local El Informador, la menor recibió la descarga tras pisar un cable en mal estado de una construcción cuando se encontraba caminando en compañía de su abuela y primos, luego de haber pasado la tarde en la playa.

Tras el choque de electricidad, la menor fue auxiliada por familiares y vecinos, quienes la llevaron a un centro asistencial cercano, donde se confirmó su deceso.

Las autoridades locales adelantan las indagaciones para esclarecer las circunstancias en los que sucedieron los hechos y determinar responsabilidades.

Lo más leído

1. Parte médico de Miguel Uribe Turbay: la Fundación Santa Fe revela que su estado se revirtió a una condición crítica
2. Maduro rompió el silencio tras anuncio de recompensa por su captura: “Quien se mete con Maduro, se seca”
3. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
Santa Marta, Colombia
Santa Marta. Foto de referencia. | Foto: Getty Images/iStockphoto
Contexto: Menor en estado crítico tras ser afectada por un rayo durante clase de educación física en Montelíbano, Córdoba

Otros casos

Esta semana se registró un hecho similar en el corregimiento de Guaymaral, jurisdicción de Valledupar. Una mujer identificada como Sandra Paola Arévalo Paz falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras limpiaba el patio de su casa.

De acuerdo con medios locales, Arévalo, quien tenía aproximadamente siete meses de embarazo, estaba barriendo cerca a un galpón que tenía en su vivienda.

De acuerdo con el medio El Pilón, quien halló sin vida a Arévalo el pasado martes 5 de agosto, fue un vecino.

“Según el testimonio de un vecino que llegó en horas de la mañana para recoger a los niños y llevarlos al Centro de Desarrollo Infantil (CDI), encontró a la mujer tirada en el suelo y enredada en un alambre de púas, aparentemente cargado con corriente eléctrica”, se indicó desde El Pilón.

Contexto: Tragedia en Cartagena: joven venezolano se electrocutó mientras laboraba en lavadero de carros

Posteriormente, autoridades judiciales llegaron al lugar y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo de la mujer, que tenía 29 años.

En cuanto a Arévalo, se indicó que era ama de casa. Sus vecinos la describieron como una mujer amable, dedicada a su hogar e hijos.

Ahora, las autoridades dieron apertura a una investigación para establecer si, efectivamente, Arévalo murió debido a una descarga eléctrica.

En otro ocurrido en junio pasado, en Cartagena, un hombre sufrió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó sin vida. Se trata de Anthuan Alexander Cruz Pestana, un joven de apenas 23 años y que falleció la mañana del pasado jueves, 19 de junio.

De acuerdo con los testigos que presenciaron los hechos, este se encontraba lavando una motocicleta durante su primer día de trabajo, en un lavadero de motos y carros, más exactamente ubicado en la avenida Pedro Romero, en inmediaciones del sector El Progreso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Expectativa por anuncio de Trump sobre Washington: “Pronto será una de las más seguras”

2. Tragedia en Santa Marta: niña de seis años murió tras recibir una descarga eléctrica en Playa Dormida

3. Expertos acusan al Gobierno Petro de permisividad y pérdida de soberanía tras conocer informe de SEMANA en la frontera con Ecuador

4. Jhon Arias tira magia en su primera titularidad con Wolverhampton: ‘jugadota’ quedó en video

5. Diosdado Cabello asegura que conoce la ubicación exacta de María Corina Machado y prende las alarmas de la oposición venezolana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Santa MartaPlayatragedia

Noticias Destacadas

Santa Marta vive una oleada criminal que preocupa a propios y turistas. El reciente caso de un biólogo italiano prendió las alarmas en la Unión Europea.

Tragedia en Santa Marta: niña de seis años murió tras recibir una descarga eléctrica en Playa Dormida

Redacción Nación
La portada de la revista Semana del 9 de agosto de 2025 generó múltiples reacciones debido a una denuncia exclusiva sobre la pérdida de control del gobierno Petro en la frontera con Ecuador.

Expertos acusan al Gobierno Petro de permisividad y pérdida de soberanía tras conocer informe de SEMANA en la frontera con Ecuador

Redacción Semana
A Miguel Uribe Turbay le dispararon en la cabeza y en la pierna durante un mitin político en el barrio Modelia, en Bogotá.

Parte médico de Miguel Uribe Turbay: la Fundación Santa Fe revela que su estado se revirtió a una condición crítica

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.