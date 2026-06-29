Un nuevo accidente marítimo enluta al turismo en el Caribe colombiano.

Un choque entre dos lanchas registrado en aguas de Playa Grande, en el corregimiento de Taganga, Santa Marta, dejó como saldo la muerte de un trabajador del transporte turístico.

Los investigadores buscan posible causa de la tragedia.

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¿Qué se sabe del choque entre las lanchas en Taganga?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el accidente ocurrió cuando dos lanchas colisionaron en inmediaciones de Playa Grande.

Las versiones preliminares indican que una de las embarcaciones navegaba sin pasajeros y, presuntamente, al aumentar la velocidad, su timonel perdió de vista la lancha en la que se encontraba Mattos, provocando un fuerte impacto.

Esta hipótesis hace parte de las investigaciones y aún no constituye una conclusión oficial.

La víctima fue identificada como Carlos Mario Mattos, de 42 años, conocido entre los habitantes de Taganga como “Chovi”, quien trabajaba diariamente como conductor de embarcaciones turísticas para sostener a su familia.

En la embarcación donde viajaba el lanchero también se encontraban seis turistas, quienes alcanzaron a lanzarse al agua y resultaron ilesos.

Tras la colisión, varias personas que estaban en el sector auxiliaron a Carlos Mario Mattos y lo trasladaron de inmediato al puesto de salud de Taganga.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Una vez se confirmó el deceso, funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizaron la inspección técnica del cadáver y posteriormente lo trasladaron a Medicina Legal.

Allí le practicaron la necropsia correspondiente antes de entregarlo a sus familiares.

Las autoridades marítimas anunciaron el inicio de las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente.

Se determinarán las causas y responsabilidades responsabilidades de este accidente, así como si hubo o no incumplimientos de la normativa vigente para la navegación.

⚠️ El accidente entre dos lanchas en Taganga dejó una víctima fatal tras confirmarse el fallecimiento de una de las personas que permanecía hospitalizada.



Las autoridades investigan las causas del siniestro.



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Alcaldía lamentó la muerte del lanchero

La Dirección General Marítima (DIMAR) y la Estación de Guardacostas de Santa Marta adelantan una investigación jurisdiccional.

El propósito es el de reconstruir la secuencia de los hechos y establecer qué originó el choque entre las dos embarcaciones.

Por su parte, la Alcaldía de Santa Marta lamentó el fallecimiento del trabajador turístico y expresó sus condolencias a la familia.

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En un breve pronunciamiento señaló: “La DIMAR realiza una investigación para esclarecer los hechos y que esto no vuelva a repetirse. Condolencias a sus familiares y allegados”.

De acuerdo a lo que se registra en El Diario del Magdalena, Hasta el momento no se han reportado otras personas lesionadas.

Las autoridades continúan recopilando testimonios y elementos técnicos para esclarecer las circunstancias que rodearon este hecho, que enlutó a la comunidad de Taganga.