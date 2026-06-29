Las autoridades de gestión del riesgo mantienen una alerta preventiva en el municipio de Quetame, Cundinamarca, tras detectar un represamiento de la quebrada Estaquecá.

La situación que podría generar una creciente súbita en el río Negro y afectar posteriormente el río Guayuriba, en el departamento del Meta.

Mientras continúa el monitoreo técnico de la zona, organismos nacionales, departamentales y municipales avanzan en acciones para reducir el riesgo para las comunidades.

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Confirman represamiento de alto riesgo en Quetame

La Gobernación de Cundinamarca informó que, tras una mesa de trabajo interinstitucional y un recorrido técnico realizado en la zona, se confirmó la existencia de un represamiento de alto riesgo.

Este se presenta en el punto donde confluyen la quebrada Estaquecá y el río Negro.

Según la administración departamental, el hallazgo llevó a reforzar el monitoreo y las acciones preventivas, ante el riesgo de que una liberación repentina del agua genere una creciente súbita que afecte a las comunidades ubicadas aguas abajo.

Por ello, las autoridades hicieron un llamado a los municipios ubicados sobre la cuenca del río Negro y del río Guayuriba para que mantengan activos sus planes de respuesta y vigilancia.

El director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD), William Eduardo Rozo Vargas, aseguró que las entidades permanecen en terreno evaluando la situación.

“Estamos en terreno, trabajando de la mano con las entidades del orden nacional y municipal, recorriendo los sectores donde se han identificado amenazas (...)”.

Además, aseguró que la articulación es clave para tomar decisiones oportunas que permitan proteger la vida, mitigar los riesgos y “avanzar en soluciones que le devuelvan la tranquilidad a las comunidades del oriente cundinamarqués”, afirmó el funcionario.

La Gobernación de Cundinamarca desplegó maquinaria amarilla, carrotanques y equipos técnicos para atender la emergencia en cinco sectores rurales de Quetame. Como parte de la respuesta, la UAEGRD coordina un plan integral que contempla la instalación de un puente militar, el suministro de agua potable y el monitoreo permanente de las laderas. Foto: Composición Semana/ página oficial Gobernación de Cundinamarca

Mantienen evacuaciones por emergencia en Quetame

Como medida preventiva, las autoridades confirmaron que 17 familias de la vereda Povitos permanecen evacuadas.

Esta situación se mantendrá, mientras continúan las evaluaciones técnicas sobre la estabilidad del represamiento y el comportamiento de los caudales.

La Dirección de Gestión del Riesgo de Cundinamarca señaló que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas y de los afluentes involucrados.

Esto, en coordinación con los organismos operativos y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por su parte, la Alcaldía de Quetame hizo un llamado a la comunidad para mantenerse alejada de las rondas hídricas y atender únicamente la información emitida por las autoridades.

“Pedimos a la comunidad abstenerse de acercarse a las riberas y mantenerse alejados de cualquier situación que represente peligro”, indicó la administración municipal en un comunicado.

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El municipio también informó que fue habilitado un albergue temporal en el sector de Puente Quetame.

En él se atenderán a las familias evacuadas en caso de que las condiciones de la emergencia se agraven.

La recomendación para los habitantes de Quetame y de los municipios ubicados aguas abajo de los ríos Negro y Guayuriba es permanecer atentos a los comunicados oficiales y acatar cualquier instrucción preventiva que emitan los organismos de gestión del riesgo.