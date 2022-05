“Traumática”: así se imagina Gustavo Petro su relación con la prensa si es presidente

Gustavo Petro es el favorito de las encuestas, a tan solo 15 días de las elecciones. En entrevista con SEMANA para la portada de su última edición, el candidato habla de lo que sería su gobierno. Habló de múltiples temas, pero se extendió particularmente en uno: la relación que tendría con la prensa si es presidente.

El candidato hizo algunas reflexiones sobre el oficio. “Pienso que la prensa se crea como independiente del poder. Esa es la idea original norteamericana. El poder se concibe como poder político, entonces una prensa independiente de los gobiernos. Ahí más o menos hubo en Colombia una prensa independiente de los gobiernos hace décadas. Cuando los gobiernos violaban los derechos humanos, en el Gobierno de Turbay, El Espectador se paró firme, por poner solo un ejemplo”, dijo.

Sin embargo, aseguró que esa realidad cambió “cuando el poder económico se compra a la prensa, en acciones, en plata, ahí viene un problema porque la prensa ya no es independiente del poder, sino que es un instrumento del poder y entonces no hace comunicación, sino propaganda ideológica”.

Para Petro, no se trata de un asunto exclusivo de Colombia. “El problema es mundial, está por rehacerse el papel de la prensa. Y aparecen las redes, yo fui precursor de eso aquí en la política, y las redes son como una piedra en el zapato. Las redes llevan a fake news, pero al mismo tiempo a la información alternativa. Hay una gestión de la información que no está inventada y se puede caer en fake news fácil, yo he caído varias veces y cualquiera cae”, agregó.

Sin embargo, dijo que en un eventual gobierno suyo él si garantizaría la libertad de prensa. “Permitir la prensa tradicional tal cual es, libre”, dijo que haría si es presidente.

“Hay que aguantarse los ‘chirrionazos’. Auspiciar los medios públicos que tienen que ligarse cada vez más a la cultura y al arte y a un tipo de información que no depende del Gobierno. Y auspiciar medios alternativos, sabiendo que hay peligro de las fake news. Entre esos tres, el ciudadano puede tener alternativas. Si la sociedad cada vez es más educada, sabe manejar mejor la enorme información que le llega. Si la sociedad no es educada, la capacidad de manipulación es enorme”, piensa el candidato.

El líder del Pacto Histórico incluso se remontó a la segunda guerra mundial para explicar lo que él siente que pasa hoy. “Goebbels existe hoy, era el propagandista de Hitler, es el que se inventa la mentira y el miedo como base de la política. Hoy hay proyectos políticos sustentados en el miedo y en la mentira, ese es Goebbels, solo que Goebbels tiene hoy el poder de las redes y de usar los medios de comunicación más importantes. Eso da un poco de temor porque es lo que Orson Welles llamaba ‘El gran hermano’. Quizás las redes puedan permitir una liberación de la prensa, quizás, pero yo no lo aseguro”.

Cuando Vicky Dávila le preguntó como se imagina su relación con la prensa, únicamente atinó a responder con una palabra: “traumática”. Explicó que “la relación entre un líder político y un comunicador es traumática porque están en el mismo escenario, ambos comunican socialmente. El político y el comunicador comunican socialmente, entonces se cruzan las mangueras y se tensionan. El político tiene que aguantar la crítica, incluso la crítica mentirosa”.

Eso si, aclaró que él es aguantador y que tiene la piel dura. Aunque dijo que así tenga escudo y armadura, “me sacan la chispa”.

