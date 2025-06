Tres magistrados de la Corte Constitucional rechazaron la prohibición del “zero rating” y advirtieron golpe a las tarifas de internet

Los magistrados Paola Meneses, Miguel Polo Rosero y Juan Carlos Cortés, fueron los tres integrantes de la Corte Constitucional que se separaron de la decisión de la mayoría, sobre prohibir a los operadores móviles ofrecer planes con tarifa cero, para ciertas aplicaciones que no consumían datos para el usuario.

“En caso de que una oferta particular – como el zero rating, en alguna de sus expresiones – se considere presuntamente discriminatoria, debe ser analizada de manera concreta por las autoridades administrativas competentes y no a través de un control abstracto de constitucionalidad”, destacaron los magistrados que salvaron voto en esta decisión.