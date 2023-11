Tutela para solucionar la crisis de medicamentos de Sanitas y Cruz Verde: El exministro Wilson Ruiz pide una mesa de diálogo y concertación

“Desde la entrada en vigencia de la metodología de Presupuestos Máximos en Colombia, EPS Sanitas ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400.000 millones de pesos . Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”, se lee en el comunicado.

Reconocieron, además, que al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos: pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados de EPS Sanitas.