Última hora | Masacre en Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en Morales

Un nuevo hecho de violencia consterna el departamento del Cauca. En esta ocasión, cuatro personas que se movilizaban en un vehículo perdieron la vida, tras ser abordados por hombres armados en zona rural del municipio de Morales.

Las víctimas, quienes hasta el momento no han sido identificadas, fueron interceptadas en inmediaciones de la vereda San Rafael, donde los criminales las obligaron a bajar del vehículo y luego les dispararon a quemarropa.

“Cuatro personas fueron asesinadas en la vereda San Rafael del municipio de Morales, Cauca. La comunidad encontró los cuerpos en la vía pública. Hasta el momento no se conoce la identidad de las víctimas”, indicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz); entidad que además aseguró que esta sería la masacre 60 en lo que va del 2022.

Tras el ataque, los agresores incineraron el vehículo en el que iban las víctimas y dejaron un cartel muy cerca de los cuatro cuerpos (dos hombres y dos mujeres), en el cual se lee: “Se hace limpieza de ladrones (de) carros y motos columna Jaime Martínez”; este frente pertenece a las disidencias de las extintas FARC.

Indepaz informó que la Defensoría del Pueblo emitió la AT 034/18 para los municipios de Cabijío, Morales y Suárez en el departamento del Cauca, en la cual señala “que los grupos armados ilegales pretenden ejercer el control territorial y poblacional para el aprovechamiento de economías ilegales, particularmente de los circuitos de producción y distribución de narcóticos presionando a las comunidades y exigiéndoles dinero a cambio de “protección” y atacando violentamente a quienes se oponen a sus pretensiones”.

Pese a que las víctimas no han sido identificas, el alcalde del municipio de Morales manifestó que, se descartó que estas sean residentes de la zona. “Lo que me comentan es que no son del municipio y ya nos contactamos con la Policía, el Ejército y la Fiscalía para que hagan los trámites correspondientes al levantamiento de los cadáveres”, sostuvo Víctor Félix Sabogal, alcalde de la localidad.

Según se conoció, en la vereda ya hace presencia personal de la sijin de la Policía y el CTI de la Fiscalía, quienes adelantan las respectivas indagaciones.

Cabe recordar que este es el segundo hecho violento que se presenta en el Cauca en menos de una semana. Tres campesinos fueron asesinados la noche del pasado lunes, 1 de agosto, en la vereda La Chinchera del corregimiento Cajamarca, en el municipio de Mercaderes, sur del departamento.

Esta masacre ocurrió cuando sujetos armados abrieron fuego contra las víctimas que fueron identificadas como Cristian Andrés Caicedo Hoyos, de 27 años, Diego Mauricio Majín, de 45 años, y Apolinar Montero, al parecer, después de haber sido secuestrados por un grupo al margen de la ley.

Se conoció que los hombres, oriundos de Argelia (Valle del Cauca), habrían llegado a Mercaderes en busca de trabajo en el sector agrícola, sin embargo, fueron retenidos por sujetos armados que los dejaron sin vida en un vehículo tipo campero.

El alcalde de Mercaderes, Fernando Díaz, se pronunció sobre el trágico suceso, asegurando que en el hecho resultó herida una persona que llegó hasta el hospital del municipio. “Haciendo indagación con personas de la zona se conoció que las víctimas tenían familiares en el corregimiento de Esmeraldas de Mercaderes. Se está averiguando si ellos se estaban desplazando hasta esa localidad”, dijo.

La Fiscalía General de la Nación asumió las investigaciones para esclarecer este hecho de violencia y ubicar a los responsables de este hecho.