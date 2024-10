Una más. Rechazan otra tutela contra la investigación que adelanta el CNE al presidente Gustavo Petro

Un no rotundo le dió el Tribunal Superior de Bogotá al congresista del Pacto Histórico, Heráclito Landínez Suárez que pedía anular los efectos del pliego de cargos formulado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra del presidente Gustavo Petro.

Pese a que el accionante alertaba una afectación a sus derechos fundamentales con la decisión del CNE para el Tribunal estos daños no se pudieron demostrar por lo que declaró improcedente la acción de tutela.

Sin embargo, en el análisis jurídico, el Tribunal determinó que lo dicho por el congresista no tiene una validez ni un sustento jurídico.

“Se vislumbra que lo pretendido, no recae o afecta derecho fundamental alguno del actor, pues su derecho a elegir fue ejercido con plenitud en la oportunidad legal para ello y, de hecho narrados no se encuentra vulneración de su derecho a ser elegido, de modo que no se cumple el requisito de legitimación en la causa por activa”, agrega.